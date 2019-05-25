Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|25 Mayıs 2019 16:05
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Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.13'te Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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