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Emeklilikten sonra girdiği okulu birincilikle bitirdi

Burhaniye ilçesinde, Bir firmada servis müdürlüğü yaparken emekli olan 56 yaşındaki Makine Mühendisi Ahmet Nasih Demiröz, emeklilikten sonra girdiği okulu birincilikle bitirdi.
 25 Mayıs 2019 16:07
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Emeklilikten sonra girdiği okulu birincilikle bitirdi

Burhaniye ilçesinde, Bir firmada servis müdürlüğü yaparken emekli olan 56 yaşındaki Makine Mühendisi Ahmet Nasih Demiröz, emeklilikten sonra girdiği okulu birincilikle bitirdi. Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik bölümünü bitiren Demiröz, diploma ve plaketini Kaymakam Hüseyin Öner'in elinden aldı.

İlçenin Denetko Sahil Sitesinde oturan 1 çocuk babası Ahmet Nasih Demiröz, 2 yıl önce girdiği Turizm ve Otelcilik bölümünü birincilikle bitirdi. Ahmet Akın Kütür Merkezindeki mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Demiröz, öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti. Demiröz, "İki yıl önce üniversite sınavına girdiğimde eşimin ve oğlumun son anda haberleri oldu. Eşim bana, "Sınava bir çok taze beyin giriyor. Ne sorulacağını bile bilmiyorsun. Onlarla nasıl yarışacaksın" dedi. Ama, başardım.

Bu günde mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okula ilk geldiğimde 56 yaşında makine mühendisiyim. 38 yıl sonra Üniversitede ne eşim var demedim. Çünkü, bir emekli olarak evde bilmece çözmek istemedim. Onun yerine gençlerle birlikte olmak, onların enerjisiyle coşmak, oğlumdan küçük kardeşlerimle ortamlarını paylaşmak ve yeni bilgiler edinmek istedim Bu gün ne kadar doğru karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Bu güzel süreçte çok güzel şeyler öğrendim ve çok güzel zaman geçirdim.

Hatta ilginçtir, ilk gün beni arkadaşlarım hocaları zannettiler. Genç arkadaşlarıma da öğrenmenin yaşı olmayacağını ve her zaman yeni şeylerin öğrenilebileceğinin mesajını verdim. Ayrıca, sınıf arkadaşlarıma turizm bölümünden de okul birincilerinin çıkabileceğini gösterdim. Çok mutluyum. Bu gün aldığım plaket ve diploma benim gurur kaynağım olacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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