Eskihisar-yalova hattı'nda 18 milyon yolcu taşındı

Deniz taşımacılığı firmalarından Negmar, Eskihisar- Yalova (Tavşanlı) hattında, açılışı olan 2013 yılından bugüne kadar 18 milyon yolcu, 5 milyon 100 bin araç taşıdı. 2019 yılı hedeflerinin 1 milyon 500 bin araç taşımak olduğunu söyleyen Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, ilk çeyrekte 12 bin sefer yaparak 350 bin araç taşıdıklarını belirtti.

2013 yılından itibaren Eskihisar ile Tavşanlı arasında araç ve yolcu taşımacılığına başlayan Negmar, o günden bu zamana kadar 18 milyon yolcu taşıdı. 2019 hedeflerini anlatan Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes, yılın ilk çeyreğinden hedeflerine başarıyla ulaştıklarını söyledi.

YILDA 40 BİN SEFER

Negmar?ın 4 feribotla hizmet verdiğini söyleye Serbes, hattın süresini 50 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini ve birçok uygulama ile vatandaşa kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Serbes, ?Bu hattımızda yılda ortalama 40 bin seferle açılışımızdan günümüze 210 binin üzerinde sefer yaptık. Hattımızda 5 milyon 100 bin araç, 18 milyon yolcumuzu misafir etmişiz. Feribotlarımızda 90, limanlarımızda 80 çalışanımızla 3 vardiya şeklinde misafirlerimize güler yüzle, konforlu ve kaliteli hizmet veriyoruz? dedi. Negmar?ın 2019 yılsonu hedefleriyle ilgili de bilgi veren Serbes, ?2019 yılında 1 milyon 500 bin araç taşımayı hedefliyoruz. 2019 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 12 bin sefer yaparak 350 bin adet araç taşıdık? diye konuştu.

İFTAR VE SAHUR İKRAMLARI DAĞITILIYOR

Öte yandan sosyal sorumluluk kampanyalarına da oldukça önem verdiklerini söyleyen Serbes, şehit aileleri ve gazilere de ücretsiz seyahat imkanı sunduklarını belirtti. Bu bilinçle bu kez de Ramazan ayı nedeniyle iftariyelik ve sahurluk ikramlar dağıttıklarını söyleyen Serbes, ?Kaptanlar, iftar veya sahur vakitlerinde yemek molası verirken aynı anda yollarına denizden devam ederek zamandan da tasarruf edebiliyor. Bugüne kadar 7 bin kumanya dağıttık. Ramazan ayı sonuna kadar 10 binin üzerinde ikram dağıtımı yapacağız? ifadelerini kullandı.