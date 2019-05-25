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Akıl almaz olay! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı

Başkent'te bir kişi tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini insanlara güvendiği için savcılığa şikayet etti.
 25 Mayıs 2019 16:28
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Akıl almaz olay! Otomobilini dolandırıcılara kaptırdı

Başkent'te bir kişi tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini insanlara güvendiği için savcılığa şikayet etti.

Sincan'da yaşayan Muharrem İlhan, özel bir şirkette çalıştığını belirterek "Bir arabam vardı, tamir olmasını istedim. Tanımadığım bir tamirciye verdim. Bin 500 TL gönderdim, para oraya ulaşmamış. Arabamın parçalanıp hurdacılara satıldığını öğrendim. Şaşırdım, güvendiğim insanlara para yollamıştım ben. Arabamı da sapasağlam alacağımı düşünmüştüm. Parçalanmış elimde sadece bir ruhsatım kaldı bir de plaka var. Şikayetçi olacağımı söyledim hiç bir şey elde edemezsin dediler" diyerek başından geçen olayı anlattı.

İlhan, defalarca insanlara inandığını vurgulayarak, "İnsanlara güvendim. Bu son olsun diyorum. 10 yıl önce emniyet kemeri takmayınca devlet bana ceza kesti. 10 yıldır ben kemerimi hiç çıkarmıyorum. Eğer insanlara güvendiğim için tekrar bir ceza keserse. Kendimden ihbarcıyım. Kendimden şikayetçiyim. Devlet bana 'İnsanlara güvenme diyor' bu ders olsun. Devletin vereceği her cezaya razıyım" dedi.

İlhan, "Kendisini insanlara güvenmekle suçluyorum. Devlet bana ceza verirse akıllanırım, uslanırım" diye konuştu. Suçlunun kendisi olduğu kabullendiğini söyleyen İlhan, "10 yaşındaki çocuk beni kandırabilir. Bir çok arkadaşım buna şahittir" ifadesini kullandı.

Dilekçesini hazırladığını ve Savcılığına sunacağını kaydeden İlhan, gerekirse avukat ta tutacağını söyledi.

Dilekçesini Sincan savcılığına veren İlhan, " İlgilendiler arkadaşlar sağ olsunlar, hafif bir tebessümle. Arabamın parçalandığı için şikayetimi kabul ettiler. Kendimden şikayetçi olduğumu söyleyince hafif bir güldüler. Böyle bir şeyin kanunda yeri yokmuş. Gerekirse avukat tutacağım. Devletten insanlara güvendiğim için bir ceza almak istiyorum. Eğer devlet bana bir ceza keserse insanlara güvenmeye tekrar başlayacağım. Savcı şikayetimi kabul etmedi. Kabul edene kadar gideceğim. Herhangi böyle bir şey yokmuş. Diğer davam kabul oldu" şeklinde konuştu.

İlhan, daha sonra Karakola giderek de kendisinden şikayetçi oldu. İlhan, eğer şikayetleri kabul olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
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