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İYİ Parti'den Başkanlık Divanı'na atama yetkisi

Kurultayda kabul edilen tüzükte, genel başkana, Genel İdare Kurulu üyesi olmayan 3 parti üyesini Başkanlık Divanı'na atama yetkisi verildi, kadın kotası aynen korundu
 25 Mayıs 2019 16:32
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İYİ Parti'den Başkanlık Divanı'na atama yetkisi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, partinin 3. Olağanüstü Kurultayı'nda, parti tüzüğünün 65 maddesinde değişiklik ve düzenleme yapıldığını bildirdi.

Kurultay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Olağanüstü kurultayda delegenin onayına sunulan ve kabul edilen tüzük değişikliğine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Seymen, değişikliğin büyük bölümünün imla ve cümle düşüklüğü olan maddeler üzerinde yapıldığını söyledi.

Kurultayla, genel başkana, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olmayan 3 parti üyesini, Başkanlık Divanı'na atama yetkisi verildiğini belirten Seymen, tüzükte yer alan kadın kotasının aynen korunduğunu vurguladı.

Tüzükte yapılan düzenlemeyle kadın kolları kurulmasına olanak tanındığını vurgulayan Seymen, ancak bunun mecbur olmadığını, gerek görülmesi ve talep edilmesi halinde kurulacağını, isminin de istenildiği gibi konulabileceğini belirtti.

Kurultayda, Hazine yardımının teşkilata daha adil dağıtılmasıyla ilgili değişikliğin de yapıldığını ifade eden Seymen, belirlenen formülü, "Şehir nüfusu/ülke nüfusu, şehirdeki üye sayısı/partinin toplam üye sayısı, partinin o şehirde aldığı oy/Türkiye genelinde aldığı oy" olarak açıkladı.

Seymen 80 olan GİK üye sayısının 50'ye indirilmesine karar verildiğini, ancak bu değişikliğin yapılacak ilk kurultayda delegenin onayına sunulacağını söyledi.

Kurultayın Türkiye'nin son 25 yılında yapılan en demokratik tüzük kurultayı olduğunu ifade eden Seymen, "Parti tüzüğümüzün 65 maddesinde değişiklik ve düzenleme yapıldı. Kurultayda söz almak isteyen her delegeye söz verildi, her madde açık şekilde tartışıldı." dedi.

- Üçüncü madde kaldı

Bu arada parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre kurultayda, tüzükten çıkarılmak istenen "Genel Hükümler" başlıklı üçüncü madde yaşanan itirazlar üzerine mevcut haliyle tüzükte kaldı.

Tüzükte üçüncü madde, "İYİ Parti, gücünü milletten alan bir siyasi kuruluştur. İYİ Parti'nin sahibi aziz Türk milleti ve parti üyeleridir. İYİ Parti, her Türk vatandaşının hak ve hukukunu gözetmeyi ve korumayı görev olarak kabul eder. Birden fazla üyeyi içerecek şekilde kayıt yenileme, iptal, silme veya benzeri adlar altında parti üyeliğinden topluca çıkarma veya toplu olarak disipline sevk etme kararı partinin hiçbir yetkili kurulu veya temsilcisi tarafından alınamaz. Parti üyeliğini engelleyici, zorlaştırıcı tedbirlere başvurulamaz." şeklinde yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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