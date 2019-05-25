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'Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur"-
 25 Mayıs 2019 16:44
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'Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur." dedi.

Kurum, Ümraniye'de düzenlenen EmlakBank iftarında, Türkiye'nin geçen 2 yılda çok büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadığını belirterek, en büyük değişimin, hükümet sisteminde olduğunu ve milletin büyük desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini söyledi.

Yeni sistemin de ruhuna uygun olarak bakanlığın yetkilerinin genişletildiğini ve sorumluluklarının arttırıldığını aktaran Kurum, "Bağlanan yeni genel müdürlükler ve yeni başkanlıklarla beraber çok daha etkin, dinamik, hızlı, çözüm merkezli bir kurum, daha büyük bir aile haline geldik. 93 yıllık birikimi ve yeni yüzüyle Emlak Katılım Bankamız, bu büyük ailenin en yeni ve en genç üyesi oldu. Her şeyden evvel nasıl yoğun bir mesai yaşadığınızı bildiğimi ve takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Bu zamana kadar yaptıklarınıza baktığımızda, beklentilerimizin ve arzularımızın gerçekleşeceğine dair inancım artıyor, her geçen gün perçinleniyor. Normalde bir banka kurmak, teknik olarak 14 aydan daha az bir sürede gerçekleşmez. Burada 6 ay içinde bankamız faaliyete başladı. Aynı zamanda dünyada ilk defa bir ticari banka, katılım bankasına dönüştürüldü." diye konuştu.

Kurum, 10 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bu köklü ailenin yeni bakanı olarak göreve başladığını, aşkla, şevkle vazifeyi yerine getirme sözünü millete verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin bize güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek, en büyük emelimiz, en büyük gayemiz. Temmuz ayı itibarıyla devraldığımız görevimize, önemli hamlelerle başladık. Hatırlayacaksınız, '2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nı ocak ayında Antalya'da gerçekleştirmiştik. Orada, bakanlığımıza bağlı tüm birimlerimizin sunumlarını aldık, 2023 hedeflerimizi geniş katılımlı bir istişareyle belirledik. Olmazsa olmaz bir hedefimizi daha açıkladık. Bu, Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçirilmesiydi ve hamdolsun bankamızı söz verdiğimiz gibi çok kapsamlı bir vizyon ve misyonla yeniden kurduk. Biliyorsunuz bu köklü kurum, yeni Meclis binamız, Türk Ocağı ve Merkez Bankası binaları gibi birçok tarihi projeye imza attı.

Ülkemizin ilk konut projesi Bahçelievler Konutları'nı üretti. Daha sonra Saracoğlu Mahallesi, Levent Konutları, Koşuyolu Mahallesi gibi örnek projelerle ülkemizin yeniden inşasına, imarına ve ihyasına büyük katkı sağladı. Özetle, bugün Türkiye'nin hem en genç katılım bankasıyız hem de en tecrübeli bankasıyız. Tabii bankamızdaki ekibimiz de Türkiye'nin alanında en deneyimli ve en çalışkan bankacılarından oluşuyor. İnşallah tecrübemizle, gençliğimizle, çalışkan ekibimizle Türkiye'nin gücüne güç katacağız."

Başta inşaat sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere yöneleceklerini anlatan Kurum, "Üretici için, tüketici için, herkes için erişilebilir finansman modelleri geliştireceğiz. Herkesin bankası olacağız. Daha şimdiden gayrimenkul sektörünün sorunlarına çözüm olabilecek finansal enstrüman çalışmaları yürütülüyor olması, sektörü rahatlatacak ürün ve hizmetler ortaya çıkarılmış olması bizleri hakikaten sevindiriyor." dedi.

- "Finansal çözümler üreteceğiz"

Bakan Kurum, katılım bankacılığına yeni ürün ve hizmet modelleri sunacaklarını ve sektör payının artmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Bankanın kentsel dönüşüm ve akıllı şehirler için finansman çözümlerinin de hızlıca devreye alınmasını gerekli gördüğünü aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özetlersek, finansal çözümler üreteceğiz, yerel üretimi destekleyeceğiz, cari açığı oluşturan ithal malların ülkemizde üretilmesini sağlayacağız, yeri geldi fabrika açacağız, yeri geldi yerli milli üretim yapan firmalara destek olacağız. Emlak Bankası sıradan bir banka değildir, aynı zamanda mevzi bir bankadır. Bu ülkeye zarar vermek adına ekonomik spekülasyon yapanlara, manipülasyonculara, dolar spekülatörlerine ve faiz lobisine cevap vermek için ihdas edilmiş bir kurumdur. Bizi darbelerle, yetmedi ekonomi savaşlarıyla, yetmedi başka saiklerle tehdit edenlere, adeta şah gösterenlere, biz de şah göstereceğiz. Emlak Bankası ithalata karşı ihracatımızın şah göstermesidir, yerli ve milli bir karşı duruşun kurumsal halidir. Bu hassasiyeti çok iyi kavrayacağız, hep birlikte, el ele verecek ve ülkemizin büyümesinin, kalkınmasının, gücüne güç katmasının yardımcısı olacağız, bu amaca canla başla hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman kullandığı 'güven ve istikrar adası olan Türkiye'nin teminatı olmak için tüm gücümüzü, bilgimizi, mesaimizi ortaya koyacağız. Bu ülke güven ve istikrar adası olduysa finans sektöründe, bankacılık sektöründe, mali sektörde gerçekleştirdiği önemli reformlar sayesindedir. Bu ülke güven ve istikrar adası olduysa bizim dönemimizde kamu bankaları kara geçtiği içindir. Ziraat ve Halk Bankası asli vazifelerine döndüğü, bir yandan tarım ve ticaret sektörüne kredi desteği sağlarken, bir yandan da hazinemize katkı sağlamaya başladığı içindir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'yi zayıf değil güçlü, statik değil dinamik, kırılgan değil dirençli bir ekonomik ve siyasal güç haline geldiğimiz içindir. Cumhurbaşkanımızın Emlak Katılım Bankası'na, siz birbirinden kıymetli çalışanlarına çok büyük itimadı var, güveni var, beklentisi ve umudu var."

Kurum, bu manada sorumluluklarının çok büyük, vazifelerinin çok mühim, yollarının çok uzun olduğunu belirterek, "2019'da 7 coğrafi bölgedeki büyükşehirlerimizde açacağımız 15 şubemiz, ülkemize üretim ve istihdam noktasında çok büyük katkı sağlayacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı
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