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Profesör, hayatını yaban hayvanlarına adadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 20 yıldır Van Gölü havzasındaki yaralı yaban hayvanlarına çare oluyor.
 25 Mayıs 2019 16:48
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Profesör, hayatını yaban hayvanlarına adadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 20 yıldır Van Gölü havzasındaki yaralı yaban hayvanlarına çare oluyor.

Van Gölü havzasında kendisine getirilen yaralı hayvanları gönüllü olarak tedavi etmesinden dolayı 'Lokman Hekim' olarak anılan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 20 yıla aşkın bir süredir hayatını yaban hayvanlarına adadı. Yaptığı başarılı çalışmalarla birlikte Türkiye'de ilk 'Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması ve yaban hayvanları için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Lokman Aslan'a Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından '2019 Yılı Hizmet Ödülü' verildi.

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanları konusunda ilk tecrübesini nesli tükenme tehlikesi bulunan siyah Akbabayı tedavi ederek gerçekleştirdiğini anlattı. Yaptığı başarı tedavisinin ardından bölgede isminin duyulduğunu ve daha sonra kendisine her türlü yaralı yaban hayvanının getirildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Van YYÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğinde görev yapmaktaydım. Doktoramızı yeni bitirdiğimizde herhangi bir klinik tecrübemizin olmadığı zamanda bir tane siyah Akbaba bize getirildi. Akbabanın hayati fonksiyonları zayıflamış durumdaydı. Bakımını ve tedavisini yaptık, ardından doğaya kazandırdık. Hayvanları hayvanat bahçesi gibi bir yerde özgürlüğünü kısıtlamak yerine tedavisini yaparak doğaya salmaktayız. O gün yaptığımız ilk tedavimiz yörede duyulduktan sonra Keklik'inden Sakallı Akbaba'sına, Kartal'ından Şahin'ine, Kurt'undan Tilki'sine kadar birçok yaban hayvanı bize getirilmeye başlandı. Bu da artık bize bir yaşam biçimi oldu" dedi.

"Gönüllü olarak başladım"

Yaban hayvanlarının tedavisini ilk olarak gönüllü olarak yaptığını dile getiren Prof. Dr. Aslan, "Çeşitli sebeplerle doğaya dönemeyecek yaban hayvanları merkezimize gelmektedir. Gelen yaban hayvanları merkezimizde tedavi edilerek doğaya salınmaktadır. Bu hayvanların yaşam alanlarını da kontrol ederek, herhangi bir olumsuzluk durumda ilgili kurumlarla bir araya gelmek ve sorunu çözmek için gerekli çalışmalar yapmaktayız. Merkezimiz 2012 yılında ülkemizde kurulan en büyük merkezlerden biridir. Daha önce gönüllü olarak bu işleri yapmaktaydık. Veteriner Fakültesine gelen yaban hayvanlarını tedavi ederek doğaya salma görevimiz vardı" diye konuştu.

"Yaptığımız çalışmalar ödüle layık görüldü"

Doğal dengenin bozulmaması için öncülük ederek yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldüğünü ifade eden Prof. Aslan, "Dünyanın ekolojik çağa doğru gittiği, ekolojiye sahip çıkıldığı, doğal dengenin bozulmaması için çalışmaların yürütüldüğü ve doğal mirasların kaybolmaması yönünde ülkemizde yürütülen çalışmalara öncülük ettik. Bu çalışmalarımızın sonunda 2019 yılında Türk Veterinerler Birliği Merkez Konseyi tarafından 'hizmet ödülüne' layık görüldü" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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