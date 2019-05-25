Kadın teröristin not defterindeki korkunç gerçekler
|25 Mayıs 2019 16:53
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Güvenlik güçlerine teslim olan Tuncay kod adlı terörist ifadesinde, kayalık arazide bir kadın teröristin cesedini bulduğunu, birçok yerinden bıçak darbesi almış olan kadın terörsitin üzerinden bir de not defteri çıktığını söyledi.
Not defterinde kadın teröristin birçok defa cinsel tacize hatta tecavüze maruz kaldığını, direndiği zaman aç ve susuz bırakıldığını, uyuşturucu kullanan örgüt mensupları tarafından uyuşturucuya alıştırılmaya zorlandığını, kendisiyle aynı durumda başka kadın teröristlerin de olduğunu ve bu şekilde yaşamaya devam etmek istemediğini yazdığını belirten terörist, örgütte özellikle kadınların çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldıklarını belirtti.
PKK bıçaklayarak infaz etmiş
Kadın teröristin örgüt tarafından infaz edildiğini söyleyen terörist, örgütte bu tür olayların yaygın olduğunu, kandırılarak örgüte katılan genç kızların benzer sonlar yaşadığını belirtti.
Teslim olan terörist ayrıca, örgüte katıldığı için pişman olduğunu da söyledi.
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