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'Sakin şehir' Köyceğiz ziyaretçilerini bekliyor

İtalya'da bu yıl düzenlenen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "sakin şehir" kabul edilen Köyceğiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.
 25 Mayıs 2019 16:58
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'Sakin şehir' Köyceğiz ziyaretçilerini bekliyor

İtalya'da bu yıl düzenlenen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "sakin şehir" kabul edilen Köyceğiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Köyceğiz Gölü kıyısında, etrafı dağlarla çevrili, Çam ve Sığla ağaçlarının oluşturduğu ormanlarla kaplı Köyceğiz, fotoğraf ve doğa tutkunlarına eşsiz görüntüler sunuyor.

Sultaniye Kaplıcaları, Ekincik Plajı, Kaunos Antik Kenti, Kaya Mezarları, Değirmendere Şelalesi, Sandraz Dağı, Yuvarlak Çay, Ölemez Dağı, Gökçeova Göleti gibi doğal güzellikleriyle Karyalılardan, Osmanlılara pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede, Köyceğiz Gölü'nün mavisi ile Ölemez ve Sandraz'ın karlı zirveleri bütünleşiyor.

Narenciyesi ve balı ile ziyaretçilerinin damak zevkine de hitap eden Köyceğiz'de, İtalya'nın Greve in Chianti kentinde bu yıl düzenlenen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "sakin şehir" kabul edilmesi ve turizm sezonunun yaklaşmasıyla hareketli günler yaşanıyor. Tarihi ve doğal zenginliğini fırsata dönüştürmek isteyen ilçe, turizmde ön plana çıkmayı amaçlıyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçeyi marka şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Köyceğiz'in çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz doğası olduğunu vurgulayan Başkan Ceylan; "Cittaslow Genel Başkanı'nın elinden Seferihisar Belediyesi'nde belgemizi aldık. Özellikle Köyceğiz halkına iki yıldır devam eden çalışmalarda bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Bu unvanı korumaya ve elimizden geldiğince vatandaşlarımıza anlatmaya özen göstereceğiz. İmar planlarımızda bu özelliğimizi hissettireceğiz. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plan çıkan ilçemizin turizmden hak ettiği payı almasını da istiyoruz. İlçemiz çok güzel ve mutlaka görülmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Yaşam kalitesi yüksek kentler arasında kendine sağlam yer edinecek modern bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Ceylan; "El birliği, güç birliği, söz birliği dahası gönül birliğiyle ilçemizi eğitim, teknoloji, ekonomik ve kültürel alanda layık olduğu düzeye taşımak, kültür ve sanatın tüm güzellikleriyle buluşturmak, spor tesisleriyle, yeşil alanlarıyla cazibe merkezi haline getirmek, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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