Satın aldıkları çilekleri kendi elleriyle topluyorlar

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde vatandaşlar satın alacakları çilekleri seradan kendi elleriyle topluyorlar.

Altunhisar İlçesinde çiftçi 57 yaşındaki Ramazan Tüzün, 9 yıl önce tarlasına hobi olarak çilek dikti. Çilekten iyi verim elde eden Tüzün, ekim alanını büyüttü. Niğde'nin her bölgesinden gelen vatandaşlar, çilekleri kendi tarlalarından toplar gibi toplayıp, satın almaya başladı.

Çiftçi Ramazan Tüzün, çilek üretimine 9 yıl önce hobi amaçlı başladığını söyledi. Tüzün, Altunhisar'da çilek olur mu olmaz mı diye tereddüt ile 500 fide ile başladık. İstediğimiz verimi aldık. Biz bunu büyüttük. Her yıl 30 dönüm dikim yapıyorduk. Bu yıl çocuklar olmadığı için 10 dönüm dikim yaptık. Vatandaşların ilgisi mükemmel. Herkes kendi eliyle topladığı zaman yeşili olsun çürüğü olsun veya bozulmuşu olsun almıyor. Elinin sevdiğini ne istiyorsa onu topluyor. Şimdi artık bize toplatmıyorlar. Herkes kendisi topluyor dedi.

Tüzün, çilek almaya gelenlere kovasını verip, kendilerinin taleplerine göre toplattıklarını kilosunun ise 8 ile 10 arası satıldığını sözlerine ekledi.