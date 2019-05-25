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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yapılan operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 21 kişiden 18'i tutuklandı
 25 Mayıs 2019 17:38
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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Ağrı'da, yasa dışı uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü.

Ekipler, bu çalışmaların ardından zanlıları yakalamak için Ağrı ile Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir süre önce Ankara'daki eğitimden dönerken Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün adları verilen operasyonda, tespit edilen 23 şüpheliden 21 gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada 97,96 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kahve renkli daralı ağırlığı 4,16 gram olan toz madde, bir miktar esrar, 1'i kuru sıkı 2 tabanca, 1'i tek kırma 3 av tüfeği, 82 değişik çapta ve markada tabanca mermisi, 7 adet 70 milimetre çapında fişek, 97 adet sahte 100 dolar, 2 bıçak ve "muşta" tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Adliyeye çıkarılan 21 kişiden 18'i, savcılık sorgusu sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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