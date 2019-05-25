Robotlarıyla yarışan genç mucitler ödüllerini aldı
|25 Mayıs 2019 17:43
|Yazdır
İzmir'de, çeşitli ülkelerden genç mucitlerin robotlarıyla yarıştığı "FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey"de dereceye giren mucitlere ödülleri verildi.
Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun ödül töreninde konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, tüm katılımcıları tebrik etti.
Katılımcılardan çok şey öğrendiklerini belirten Demir, "Uzay çöpünden sürdürülebilir yiyecek ürünlerine, astronotların fiziksel sağlığından psikolojik durumuna kadar birçok yenilikçi çözüm gördük. Sıra dışı stratejileri olan inanılmaz robotlara şahit olduk. 40 ülkeden 82 takım burada harika bir iş çıkardı. Hepinizi tebrik ederim." dedi.
Takım koçlarına, gönüllülere ve çocuklarını yalnız bırakmayan ailelere de teşekkür eden Prof. Dr. Demir, "Paylaştığımız değerler bugün bizi buraya getirdi ve en önemlisi de bu değerler bizi daima birleştirecek. Çünkü bilim birleştirir." diye konuştu.
Ödül törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm katılımcılara katılımları için teşekkür etti.
- Birincilik Güney Koreli ekibin oldu
Törende 17 farklı kategoride ödüle layık görülen mucitlere ödülleri verildi.
Şampiyonluk sıralamasında ise birinciliğe layık görülen Güney Kore'den "Red" takımı, ödülünü Başkan Soyer'den aldı.
İkincilik ödülünü İsviçre'den gelen "Mindfactory" takımı ve üçüncülük ödülünü ise Slovakyalı "Talentumsap" ekibi kazandı.
Yarışmaya katılan 7 Türk takımından 4'ü, "Duyarlı Profesyonellik" ve "Araştırma" kategorilerinde ödüle layık görüldü.
Dereceye girenlerin yanı sıra tüm takımlara da madalya verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mona Lisa yapay zekayla konuşturuldu
25 Mayıs 2019 13:02
|Tüdemsaş Avrupa ile yarışıyor
24 Mayıs 2019 14:38
|Hastanelerdeki uzun koridor sorununa çözüm: Hoverboard
24 Mayıs 2019 12:19
|Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi
24 Mayıs 2019 09:41
|Türk cihazı dünyaya açıldı
24 Mayıs 2019 08:46
|Varank: Yerli otomobilde 2019 sonunda bir prototip ortaya çıkacak
23 Mayıs 2019 16:51
|Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi açılışa hazırlanıyor
23 Mayıs 2019 12:57
|Whatsapp reklam alacak
23 Mayıs 2019 12:36
|Google'sız Huawei'nin geleceği ne olacak?
22 Mayıs 2019 18:46
|Tatilde gözetleme cihazlarının kurbanı olmayın
22 Mayıs 2019 16:26