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Robotlarıyla yarışan genç mucitler ödüllerini aldı

İzmir'de, çeşitli ülkelerden genç mucitlerin robotlarıyla yarıştığı "FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey"de dereceye giren mucitlere ödülleri verildi.
 25 Mayıs 2019 17:43
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Robotlarıyla yarışan genç mucitler ödüllerini aldı

İzmir'de, çeşitli ülkelerden genç mucitlerin robotlarıyla yarıştığı "FIRST LEGO League (FLL) Open International Turkey"de dereceye giren mucitlere ödülleri verildi.

Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyonun ödül töreninde konuşan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, tüm katılımcıları tebrik etti.

Katılımcılardan çok şey öğrendiklerini belirten Demir, "Uzay çöpünden sürdürülebilir yiyecek ürünlerine, astronotların fiziksel sağlığından psikolojik durumuna kadar birçok yenilikçi çözüm gördük. Sıra dışı stratejileri olan inanılmaz robotlara şahit olduk. 40 ülkeden 82 takım burada harika bir iş çıkardı. Hepinizi tebrik ederim." dedi.

Takım koçlarına, gönüllülere ve çocuklarını yalnız bırakmayan ailelere de teşekkür eden Prof. Dr. Demir, "Paylaştığımız değerler bugün bizi buraya getirdi ve en önemlisi de bu değerler bizi daima birleştirecek. Çünkü bilim birleştirir." diye konuştu.

Ödül törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tüm katılımcılara katılımları için teşekkür etti.

- Birincilik Güney Koreli ekibin oldu

Törende 17 farklı kategoride ödüle layık görülen mucitlere ödülleri verildi.

Şampiyonluk sıralamasında ise birinciliğe layık görülen Güney Kore'den "Red" takımı, ödülünü Başkan Soyer'den aldı.

İkincilik ödülünü İsviçre'den gelen "Mindfactory" takımı ve üçüncülük ödülünü ise Slovakyalı "Talentumsap" ekibi kazandı.

Yarışmaya katılan 7 Türk takımından 4'ü, "Duyarlı Profesyonellik" ve "Araştırma" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Dereceye girenlerin yanı sıra tüm takımlara da madalya verildi.
Anadolu Ajansı
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