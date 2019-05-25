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Üniversiteliler, köy okuluna kütüphane kurdu

İstinye Üniversitesi öğrencileri, geçen yıl kalp krizinden hayatını kaybeden arkadaşları Aysu ile Aylin'in anısına Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyü ilkokulunda kütüphane ve oyun alanı kurdu
 25 Mayıs 2019 17:48
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Üniversiteliler, köy okuluna kütüphane kurdu

İstinye Üniversitesi öğrencileri, geçen yıl kalp krizinden hayatını kaybeden arkadaşları Aysu ile Aylin'in anısına Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyü ilkokulunda kütüphane ve oyun alanı kurdu.

Sosyal sorumluk projesi kapsamında bir araya gelen 21 üniversite öğrencisi, ellerinde kitaplar, boyalar, oyuncaklar, çeşitli kırtasiye ve temizlik malzemeleriyle Çiğiltepe köyü ilkokuluna geldi.

Binanın yanındaki atıl vaziyetteki lojman içerisine kütüphane ve oyun alanı oluşturan üniversiteliler, okul duvarlarına da boyalarla kitap ve çeşitli görsel içeren resimler yaptı.

Köy okulundaki projeyi, geçen yıl kalp krizinde hayatını kaybeden Aysu Uyanık ile Aylin Koloğlu'nun anısına armağan eden 21 üniversite öğrencisi, daha sonra ilkokul öğrencileriyle okulun bahçesinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdiler.

İstinye Üniversitesi Psikoloji öğrencisi Melike Bağcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl belirledikleri köy okullarında sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bağcı, şöyle konuştu:

"İşbirliği içerisinde belirlenen köy okuluna, temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncak gibi yardımlarda bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı, her sene buna benzer çeşitli sosyal sorumluk projeleri düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki o tebessümü görmek bizim için her şeye değer."

Öğrencilerden Melike Tutku Saral da okulda yaptıkları çalışmaların geçen yıl hayatını kaybeden arkadaşlarının adına yapıldığını aktararak, "Biz bunu her sene düzenli olarak yapıyoruz. 421 kilometreyi bu çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek için geldik ve bu bizim için her şeye değer." diye konuştu.

Çiğiltepe ilkokulunun müdürü Ahmet Ali Şahin de üniversite öğrencilerin okullarına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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