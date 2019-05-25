1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Kartal, bugün Pendik'de son yolculuğuna uğurlandı.
 25 Mayıs 2019 17:58
Yazdır
Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Kartal, bugün Pendik'de son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine katılan çok sayıda kişi, şehit polisi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Polisin yakınları cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Fatih'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli polis memurları Mustafa Kartal ile Uğurcan Aslanpay, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. Motosikleti kullanan polis memuru Uğurcan Aslanpay hafif yaralanırken, ağır yaralanan Mustafa Kartal ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki polis memuru için bugün Pendik'deki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, ikindi namazının öncesinde şehit polis memuru için resmi tören gerçekleştirildi. Ardından cenaze namazı ikindi namazını müteakiben kılındı. Düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınları, çok sayıda emniyet mensubu ile askeri personel ve birçok vatandaş katıldı. Cenazede şehit polisin aile yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı gözlendi.

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kartal Soğanlık Mezarlığı'na götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ramazanda Selimiye Camisi'ne ziyaretçi akını
25 Mayıs 2019 18:23		 Üniversiteliler, köy okuluna kütüphane kurdu
25 Mayıs 2019 17:48
Güvenlik korucusu, 12 gün sonra şehit oldu
25 Mayıs 2019 17:13		 Satın aldıkları çilekleri kendi elleriyle topluyorlar
25 Mayıs 2019 17:03
Şanlıurfa'da sahurun adı 'ciğer kebabı'
25 Mayıs 2019 16:36		 'Kıyafeti kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs
25 Mayıs 2019 16:24
Emeklilikten sonra girdiği okulu birincilikle bitirdi
25 Mayıs 2019 16:07		 İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu
25 Mayıs 2019 15:38
Dünyanın en zor mesleklerinden biri; aylık 10 bin lira
25 Mayıs 2019 15:30		 Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi eserler buldu
25 Mayıs 2019 15:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar
TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı
Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskov87 1
yatak 3
taç olsan başıma takmayacağım 2
Necip fazil kısakürek 1
devlet 2
kek kokusu 11
kadınların anlaşılmayan doğası 2
İstanbul beni kaybeder 4
lokma tatlısı 2
giresunspor 1
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam