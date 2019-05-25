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Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi soncu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
 25 Mayıs 2019 18:03
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Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi soncu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Bursa Yolu üzerindeki organize sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş G. idaresindeki 16 S 6129 plakalı midibüs organize sanayideki mobilya fabrikasında çalışan işçileri Akhisar Mahallesi'ndeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Seyir halinde ilerleyen midibüsün sürücüsünün karşısına otomobil çıkınca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolü kaybeden sürücü yolun kenarındaki yeşillik alana midibüsü devirdi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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