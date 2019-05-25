Domates'in fiyatı 1 liraya kadar düştü
|25 Mayıs 2019 18:08
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Bu yıl fiyatı ile pazar tezgahlarında en çok konuşulan ürün olan domates, Antalya'da Toptancı Hal'inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen 1 TL'ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı buldu.
Uzun zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı sıkça adından bahsettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde liste fiyatı 1 lira 60 kuruş olmasına rağmen bu yıl ilk defa 1 TL'ye kadar düşerek 1 TL'den alıcı bulduğu ifade edildi. Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde Hal'de ise liste fiyatı 1 TL 10 kuruş oldu. Sofraların vazgeçilmezi domates 2018 Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu. Antalya Toptancı Hali'nde bu yıl sezonu 3,50 TL'den açan domates, uzun zaman 3 ile 5 TL'den alıcı bulmuştu.
"Çiftçimizi korkutmayalım"
Diğer ürünlerin liste fiyatları ise şöyle oldu: Kabak 0.70 kuruş, salatalık 0.70 kuruş, patlıcan 2.60 TL, dolmalık biber 2.50 TL, üç burun 1.80 TL, kapta biber 8 TL
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