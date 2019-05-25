1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazanda serinliğin adresi: 'Yeşil Cami'

Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çiçeklerle dikkati çeken Köprüköy Camisi, ramazanda daha fazla ilgi görüyor
 25 Mayıs 2019 18:28
Yazdır
Ramazanda serinliğin adresi: 'Yeşil Cami'

Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çok sayıda çiçekle "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camisi, ramazan ayı dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 89 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, ramazanda da ilgi görüyor.

Baharın gelmesiyle yeşile bürünen, yaz aylarında da bu özelliğini koruyan cami, bahçesindeki ağaçların oluşturduğu gölgelik alanlarıyla kentte 40 dereceyi bulan sıcaklarda cemaatin namaz saatleri dışında da vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor.

Bahçesine 1960'lı yıllarda dikilen sarmaşıkların cami duvarlarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında "Yeşil Cami" olarak da bilinen Köprüköy Camisi, cemaate ve ziyaretçilerine botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırıyor.

Cami imamı Fahri Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin, cemaatin de özverili çalışmasıyla tertemiz bir halde olduğunu söyleyerek, "Camimize yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Özellikle sarmaşıklar ilgi çekiyor. Peygamber Efendimizin mübarek Sakal-ı Şerif'i de burada emanet olarak, onu da muhafaza ediyoruz. Camimizin manevi atmosferi yüksek." ifadesini kullandı.

Onur, 1930'lu yıllarda yapılan caminin 1980'li yıllarda minare bölümüne dikilen sarmaşık fidesiyle bugünkü haline geldiğini aktararak, "Cemaatimiz cami ve bahçesiyle birebir ilgileniyor. Her türlü bakımı, sulaması, gübrelemesi, temizlemesiyle ilgileniyorlar, temiz bir halde bırakıyorlar. Cemaatimiz camimizde hava sıcaklığını hissetmiyor." diye konuştu.

- "Milletin gönlünü açan bir cami"

Cami müezzini Alican Çelikel de büyüdüğü mahallenin camisinde görev almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Camimiz özellikle ramazanda Adana'nın çeşitli yerlerinden, hatta şehir dışından turistler de dahil insanların ilgisini çekiyor." dedi.

Cemaatten Şaban Salkım, caminin bakımlı olduğunu belirterek, ramazanda özel olarak buraya gelenlerin sayısının arttığını anlattı.

Nuri Dursun da sıcak geçen ramazanda cami bahçesinde vakit geçirdiklerini anlatarak, "Milletin gönlünü açan bir cami. Ramazanda burada serinlemek, vakit geçirmek çok güzel." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden camiyi görmek ve ibadet etmek için gelen Mirza Telli de camiyi 7-8 yıldan bu yana ziyaret ederek vakit namazlarını burada kıldığını belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Sakin şehir' Köyceğiz ziyaretçilerini bekliyor
25 Mayıs 2019 16:58		 Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
25 Mayıs 2019 16:05
4 yıldır restorasyondaki Sümela, ziyarete açıldı
25 Mayıs 2019 15:26		 İBB, 1.500 TL Sosyal Denge Ödemesi yapacak
24 Mayıs 2019 15:12
Erzincan turizm ekspresi ile gezginlerle buluşuyor
23 Mayıs 2019 22:06		 Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü ziyarete açılıyor
23 Mayıs 2019 21:31
Bereketli yağışlar kayısıda verimi artırdı
23 Mayıs 2019 20:05		 Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor
23 Mayıs 2019 19:42
Yerebatan'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci sarnıç
23 Mayıs 2019 14:56		 Çankaya Belediyesi Kızılay'ı yeniliyor
23 Mayıs 2019 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar
TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı
Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram ziyareti klişeleri 1
jailson marques siqueira 1
beddua 2
orucun telafisi var ama maçın telafisi yok 2
Cemal Safi 1
hayal kırıklığı 4
tutarsızlık 2
ikilemde kalmak 4
mathieu valbuena 1
Cuma gecesi 1
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam