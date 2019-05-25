'Önümüzdeki hafta eylem planımızı açıklayacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Valilikler kanalıyla belediyelerimize bir genelge göndermiştik. Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Esenler Belediye Başkanlığını ziyaret ederek kentsel dönüşüme ilişkin genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Daha sonra Esenler'deki kentsel dönüşüm alanlarını gezen Kurum, Topkule Kışlası'nı ziyaret eden Kurum, burada yapılacak olan Millet Bahçesinin yerini ve daha sonra rezerv konutlarının yapılacağı alanı inceledi. Bakan Kurum son olarak 15 Temmuz Millet Bahçesi alanını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, valilikler aracılığıyla belediyelere genelge gönderildiğini ve genelgenin süresinin 19 Mayıs'ta bittiğini hatırlattı. Çalışmaları tüm hızıyla yürüttüklerini ifade eden Kurum, "Gelen veriler ışığında da önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

- 1 milyon 800 bin metrekarelik Millet Bahçesi

Topkule Kışlası'ndaki alanla ilgili açıklamalarda bulunan Kurum, "İçinde bulunduğumuz alan yaklaşık 8 milyon metrekarelik bir alan. Bu alan içerisinde bir milyon 800 bin metrekaresi Millet Bahçesi olmak üzere örnek bir şehircilik anlayışıyla tasarladığımız, planladığımız, az katlı, yatay mimari anlayışıyla projelendirdiğimiz projenin yerini inceliyoruz. Bu alan içerisinde milletimizin kullanımına sunacağımız çok önemli bir Millet Bahçesi olacak." diye konuştu.

Millet Bahçesinin haricinde riskli bölgeler için rezerv konutların üretileceğinin altını çizen Kurum, bu alanın ikiye ayrılacağını söyledi. İlk kısmını oluşturan 8 milyon metrekaresinin kışla alanında, diğer kısmı ise TEM'in güneyinde yer aldığını ifade etti. Ayrılan bölgede 9 bin bağımsız bölüm yapacaklarını ifade eden Kurum, 2020 yılına kadar tüm bağımsız bölümlerin ihalesini gerçekleştireceklerini belirtti.

Kurum, "Oradan aldığımız konutları da şehrin içinde yıkılma tehlikesi riski olan alanların dönüşümünde kullanacağız. Esenler, Bağcılar, Sultangazi'de bu bölgedeki tüm belediyelerimizin dönüşümünde bilhassa o yıkılma riski olduğu düşündüğümüz alanlardaki binaların dönüşümünde bu rezerv konutları kullanacağız." şeklinde konuştu.

Esenler TEM otoyolunun güneyindeki rezerv alanda yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında bin 72 konutun 964'ünün ihale aşamasında olduğu bilgisi verildi. Toplamda 2 bin 46 konut ve 78 dükkanın bulunduğu rezerv konut alanındaki evlerin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.