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Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Geydoğan köyü sakinleri 15 yıldır ramazan ayı boyunca her gün bir ailenin cami avlusunda hazırladığı iftar sofrasında oruçlarını açıyor
 25 Mayıs 2019 19:22
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Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Geydoğan köyü sakinleri, ramazan ayında her gün iftarı bir arada yapıyor.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki 900 nüfuslu Geydoğan köyünde ramazan ayında her akşam tek iftar sofrası kuruluyor.

Birbirine küs ve dargın kimsenin bulunmadığı köyde ramazan ayı boyunca listeye isimlerini yazdıran vatandaşlar, yemekleri sırayla hazırlıyor.

Cami avlusunda yapılan iftarda yemeği veren aile fertlerinden biri köylüleri kapıda karşılıyor, ezana kadar vatandaşlar sohbet ediyor.

İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri yemekleri masalara servis ediyor. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan köylüler, daha sonra çaylarını yudumlayıp teravih namazının ardından evlerine gidiyor.

- "Gönül birliğiyle bu yola çıktık, bu yoldan kopmak istemiyoruz"

Köy muhtarı İlhami Köybaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde iftarın birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Köyde herkesin uygulamayı benimsediğini dile getiren Köybaşı, "İftar programımızı 30 gün boyunca sıraya koyuyoruz. İftar verme günü gelen kişi bunu aşçıya bildiriyor, ona göre malzemesini alıyor, aşçıyla yemeğini hazırlıyor. Köy halkı birlikte oturup büyük mutlulukla iftarını yapıyor." dedi.

Akşamları tarladan yorgun gelenler, yemeğini yapamayan yaşlılar için uygulamanın büyük bir hizmet olduğunu anlatan Köybaşı, iftara gelemeyen yaşlılara da yemek gönderdiklerini belirtti.

En önemli amaçlarının köy içinde birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurgulayan Köybaşı, şunları kaydetti:

"Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Birlik ve beraberlik olması için böyle bir programın olması gerekiyordu. Elimizden geldiği kadar bu geleneği devam ettireceğiz. Gönül birliğiyle bu yola çıktık, bu yoldan kopmak istemiyoruz. Vatandaşlarımız iftarda görmediği kişileri görüyor. Evinde tek başına iftar yapmaktansa burada bütün köyle kalabalık bir ortamda orucunu açıyor."

- "Ev yerine burada iftar yapmak daha güzel"

Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Sebiha Hisar da 15 yıldır bu geleneği sürdürdüklerini, bundan da çok memnun olduklarını söyledi.

Ramazan aylarının dolu dolu geçtiğine işaret eden Hisar, "Hep birlikte toplanıp iftarımızı yapıyoruz, hocamız dua ediyor. Evde tek başına yapmaktansa burada iftar yapmak daha güzel. Kalabalıkta iştahlı yiyorsun. Bu şekilde birlik beraberlik içinde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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