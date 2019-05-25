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GESTAŞ adalara bayramda ek sefer yapacak

Gökçeada-Kabatepe hattında 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde karşılıklı olarak günlük 16, Bozcaada-Geyikli güzergahında ise 30 seferle hizmet verilecek
 25 Mayıs 2019 19:37
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GESTAŞ adalara bayramda ek sefer yapacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada hatlarında artacak talebi karşılamak için ek seferler yapacak.

GESTAŞ AŞ'nin adalar hattında yaşanacak tatilci yoğunluğu dolayısıyla yaptığı planlama kapsamında, 1-9 Haziran tarihleri için Gökçeada ve Bozcaada seferleri artırıldı.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.30, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 ve 00.00 saatlerinde olmak üzere karşılıklı on beşer sefer planlandı.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 saatlerinde toplam 16 sefer gerçekleştirilecek.

Bunlara ilaveten cuma, cumartesi ve pazar günleri Gökçeada'dan Kabatepe'ye ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 23.00'te ek seferler konuldu.

Seferler ve yoğunluk durumuyla ilgili GESTAŞ'ın 444 0 752 numaralı çağrı merkezi hattından ve "www.gdu.com.tr" internet sitesinden bilgi alınabiliyor.
Anadolu Ajansı
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