GESTAŞ adalara bayramda ek sefer yapacak
|25 Mayıs 2019 19:37
|Yazdır
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada hatlarında artacak talebi karşılamak için ek seferler yapacak.
GESTAŞ AŞ'nin adalar hattında yaşanacak tatilci yoğunluğu dolayısıyla yaptığı planlama kapsamında, 1-9 Haziran tarihleri için Gökçeada ve Bozcaada seferleri artırıldı.
Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.30, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 ve 00.00 saatlerinde olmak üzere karşılıklı on beşer sefer planlandı.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 saatlerinde toplam 16 sefer gerçekleştirilecek.
Bunlara ilaveten cuma, cumartesi ve pazar günleri Gökçeada'dan Kabatepe'ye ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve 23.00'te ek seferler konuldu.
Seferler ve yoğunluk durumuyla ilgili GESTAŞ'ın 444 0 752 numaralı çağrı merkezi hattından ve "www.gdu.com.tr" internet sitesinden bilgi alınabiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özel harekat polislerinden gölde su altı tatbikatı
25 Mayıs 2019 16:20
|Eskihisar-yalova hattı'nda 18 milyon yolcu taşındı
25 Mayıs 2019 16:16
|AYM'ye ilk 3 ayda 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı
25 Mayıs 2019 15:34
|Ticari davalarda çıkan kararlara erişim açıldı
25 Mayıs 2019 14:50
|Doğu Ekspresi ile baharda yolculuk bir başka güzel
25 Mayıs 2019 14:47
|AÖF sorularını değerlendiriyoruz
25 Mayıs 2019 14:32
|Öğrencilere şiddet uygulayan müdür görevden alındı
25 Mayıs 2019 13:10
|İllegal bahse ve kumara MASAK merceği
25 Mayıs 2019 11:20
|ÖİB'den Ankara, İstanbul ve Kocaeli'nde taşınmaz satışı
25 Mayıs 2019 10:02
|'Çin menşeli alüminyumdan ürünlerin' ithalatına soruşturma
25 Mayıs 2019 09:07