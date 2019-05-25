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Ankara'nın ilk çizgi roman festivali kapılarını açtı

"Ankara Comics and Art Festivali"nde her yaştan çizgi roman tutkunu, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma, sevdikleri çizgi romanların eski basımlarına ulaşma ve grafiti yapma imkanı buldu
 25 Mayıs 2019 19:42
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Ankara'nın ilk çizgi roman festivali kapılarını açtı

"Ankara Comics and Art Festivali", başkentli çizgi roman tutkunlarına kapılarını açtı.

Bilkent Center'de düzenlenen festivalde çizgi severler, farklı yayınevlerinin çizgi romanlarına ulaşma, kendi çizgi karakterini yaratma, çizerlerin söyleşilerine katılma, sevdikleri çizgi romanların eski basımlarına ulaşma ve grafiti yapma imkanı buldu.

Ankara'da ilk kez düzenlenen festival, farklı yaş grubundan birçok çizgi severi buluşturdu.

Hayranı oldukları çizgi roman karakterlerinin kıyafetleriyle gelenlerin alana ücretsiz alındığı festivalde, Scarecrow'dan Dark Avengers'a, Hulk'tan Joker'e kadar farklı kılıklara bürünen gençler renkli görüntülere sahne oldu.

- "Yoğun ilgi bizi mutlu etti"

Festival İçerik Koordinatörü Asena Hayal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilki 2016'da İstanbul'da gerçekleştirilen festivali bu yıl Ankara'ya da taşıdıklarını söyledi.

Festivalin çizgi roman kültürü üzerinden beslendiğini dile getiren Hayal, "Karikatürü, illüstrasyonu, animasyonu, sokak sanatlarını çizgiye ve sokağa dair bütün disiplinleri deneyimleyebileceğiniz bir festival olarak kurgulanıyor." dedi.

Hayal, festival boyunca çizgi roman ve karikatür konusunda atölye çalışmaları, söyleşiler ve sergiler yapılacağını belirterek, "Festival, çizgi roman kültürünün bir parçası olarak kendini hisseden ya da bu kültürü deneyimlemek isteyen bütün misafirlere açık." diye konuştu.

Ankaralı sanatçıların iki gün boyunca canlı grafiti alanında performans sergileyeceğini anlatan Hayal, akşamları da konserler düzenleneceğini kaydetti.

Hayal, başkentlilerin festivale ilgisinin yoğun olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan Ankaralılar için değil, Ankaralılarla birlikte bir festival yapmaktı. Bu yoğun ilgi beklediğimizin çok daha üstünde." ifadelerini kullandı.

- "Çizgi romanlarda her zaman bir mucize oluyor"

Festivale Batman çizgi romanının Scarecrow karakteri olarak gelen genç, yurt dışında da bu tür organizasyonlara katıldığını belirterek, "Türkiye'de bu tür etkinlikler az. Hazır Ankara'ya böyle bir festival gelmişken uğraşıp kostüm hazırladım." diye konuştu.

Hogwarts Cadılık Okulu'nun öğrencisi olarak tasarladığı kıyafetle festivale katılan genç de çizgi romanı gerçek dünyadan kaçış yolu gördüğünü ifade ederek, "Bir mucizeye ihtiyacım olduğunda çizgi romanlarda her zaman bir mucize oluyor." dedi.

"Death Note" adlı anime filmindeki Misa Amane karakterini canlandıran lise öğrencisi de çizgi romanın kendilerini özgürce ifade etmelerini sağladığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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