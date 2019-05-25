Tarım Bakanlığından 'kaçak kesimhane' açıklaması

Denizli'de kaçak sakatat tesisi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerinin ardından izinsiz olduğu tespit edilen kesimhanenin mühürlendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işletilen kaçak sakatat tesisleri ile alakalı haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli'nin Pamukkale ilçesinde virane bir kesimhaneden kötü kokular gelmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü'ne ihbar gelmiş, Zabıta Müdürlüğü de Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmiştir. Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekiplerinin ve zabıta ekiplerinin söz konusu yerde beraber yaptığı denetimde, bir vatandaşın kullanılmayan eski ve virane bir kesimhanede sakatat işlediği tespit edilmiştir" denildi.

8 bin 950 kilo ayak imha edildi

Açıklama şu ifadelere de yer verildi:

"Yapılan denetimlerde söz konusu kaçak kesimhanede sakatat olarak sadece hayvan ayağı bulunmuştur. Ayrıca işletmenin çok kötü teknik ve hijyenik şartlarda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan onay izni olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine işletmede bulunan 8 bin 950 kilo ayağın tamamı imha edilmiştir. Belediye ekiplerince işletme mühürlenmiş, Denizli il müdürlüğümüz tarafından onaysız faaliyet göstermekten 22 bin TL idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulmuştur" ifadeleri de yer aldı.