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e-YDS 2019/4 sonuçları açıklandı

2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
 25 Mayıs 2019 21:13
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e-YDS 2019/4 sonuçları açıklandı

25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/4 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 25 Mayıs 2019 tarihinde saat 20.00'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

e-YDS 2019/4 (İngilizce) Sınav SonuçlarıTIKLAYINIZ

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