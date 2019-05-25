e-YDS 2019/4 sonuçları açıklandı
2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/4 İngilizce) : Sonuçları Açıklandı
|25 Mayıs 2019 21:13
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25 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/4 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Sınav sonuçları, 25 Mayıs 2019 tarihinde saat 20.00'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.
e-YDS 2019/4 (İngilizce) Sınav SonuçlarıTIKLAYINIZ
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