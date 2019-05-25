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En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisidir?

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisidir?
 25 Mayıs 2019 21:23
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En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisidir?

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır.

Nikaragua'da ise 15 Türk vatandaşı yaşamaktadır.

Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır.

Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.

Memurlar.Net
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