En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisidir?
En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisidir?
|25 Mayıs 2019 21:23
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Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır.
Nikaragua'da ise 15 Türk vatandaşı yaşamaktadır.
Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır.
Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.
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