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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 16 bin civarında Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı
 25 Mayıs 2019 21:28
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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

Suriyelilerin, Ramazan Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına geliyor.

Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.

20 Mayıs'tan itibaren başlayan geçişler kapsamında 16 bin civarında Suriyelinin sınırdan çıkış yaptığı, geçişlerin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.

- Suriyeli çocuklara aşı

Bu arada, Türkiye'den çıkış yapan Suriyeli çocuklara aşılanıyor. Suriyeli çocuklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık çadırına alınıyor.

Sağlık Bakanlığı personelince, 0-14 yaşındaki çocuklara çocuk felci, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı uygulanıyor.

Şu ana kadar bin çocuğa aşı yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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