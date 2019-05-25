Erdoğan: Hayatımda hiç sigara içmedim
|25 Mayıs 2019 21:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında bir araya geliyor. Sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik.
Türk dizileri 156 ülkede dünyada 500 milyon kişi tarafından izleniyor.
Sporcularımız için önemli destekleri hayata geçirdik. Lisanslı sporcu sayımız 9 milyonun üzerine çıktı.
Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var.
Uluslararası alanda başarı gösteren sporcularımıza sahip çıkıyoruz.
Toplum için rol model haline dönüştüğünüzü unutmamalısınız.
Az önce Orhan Baba ile konuştum. 'Sigara içmedim' diyor. Ben de hayatımda hiç sigara içmedim.
Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur.
Sanatçının ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Siyasetçi kimliği ile bu faaliyet yürütülebilir.
Siz sporcu, sanatçı dostlarımızla bir araya gelelim ve tarihten devraldığımız bu mirasın kubbesi altında toplanalım istedik.
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