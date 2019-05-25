Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu
|25 Mayıs 2019 21:53
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı telefon ile aradı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, yumruklu saldırıya uğrayan Önkibar'ı arayarak saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.
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