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Bakan Soylu: Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Biz seçim kaybetmemiş değiliz. Ankara'da İstanbul'un 3 katı çalıştım. Ama Ankara'da kaybettik. Başımızın üzerine. Giresun'da ve Zonguldak'ta kaybediyorduk kazandık, o da başımızın üzerine. Antalya, Mersin ve Adana'da Cumhur İttifakı'yla seçim kaybettik o da başımızın üstüne. İstanbul'da bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık. Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar"
 25 Mayıs 2019 21:58
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Bakan Soylu: Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz seçim kaybetmemiş değiliz. Ankara'da İstanbul'un 3 katı çalıştım. Ama Ankara'da kaybettik. Başımızın üzerine. Giresun'da ve Zonguldak'ta kaybediyorduk kazandık, o da başımızın üzerine. Antalya, Mersin ve Adana'da Cumhur İttifakı'yla seçim kaybettik, o da başımızın üstüne. İstanbul'da bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık. Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar." dedi.

Soylu, Sancaktepe'de Trabzon hemşehri grubuyla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin dönem dönem önemli kararlar aldığını dile getiren Soylu, "Şimdi de 23 Haziran'da İstanbulumuz bir karar verecek. Ben sizin evladınızım. Cesaretim varsa, bıçkınlığım varsa sizden aldım. Bazı şeylere gözümü kararttıysam sizden aldım. Lafımızı peşin söylüyorsak o da sizin verdiğiniz bir karakterdir. Kimseye haksızlık yapmak istemeyiz, yapmayız da... Allah'a sığınırız. Ama hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Bunun için büyük bir mücadele ortaya koyarız. Bedeli ne olursa olsun." diye konuştu.

Soylu, siyasi hayatı boyunca birçok görevde bulunduğunu anlatarak, 31 Mart seçimlerinin hemen akabinde İstanbul'a geldiğini, hayatında böyle bir seçim görmediğini söyledi.

Oyunu İstanbul'da kullandığını anımsatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayatımda böyle seçim görmedim. Sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik fark 29 binden 13 bine indi. Yüzde 90'ını açtırmak istedik ama buna müsaade etmediler. İzin vermediler. Eğer yüzde 90'ını açtırabilseydik bugün 23 Haziran'daki seçimi konuşmamızın anlamı kalmayacaktı. Biz seçim kaybetmemiş değiliz. Ankara'da İstanbul'un 3 katı çalıştım. Ama Ankara'da kaybettik. Başımızın üzerine. Giresun'da ve Zonguldak'ta kaybediyorduk, kazandık o da başımızın üzerine. Antalya, Mersin ve Adana'da Cumhur İttifakı'yla seçim kaybettik, o da başımızın üstüne. İstanbul'da bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık. Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar."

Soylu, haksızlığa karşı ses çıkarmanın önemine işaret ederek, bu duruşu 15 Temmuz'un hemen ertesi günü de sergilediklerini kaydetti.

Haksızlığa ve baskıya karşı hiçbir zaman susmadıklarına dikkati çeken Soylu, "Zarfın içindeki oy pusulasına hiçbir zaman itirazımız olmadı. Bizim oy pusulası zarftan çıktıktan sonra yapılan hilelere, dolandırıcılıklara ve yolsuzluklara itirazımız oldu." ifadesini kullandı.

Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini İstanbul'da iftarlara gittiği için eleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Allah'tan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadın. Demek ki bana vize koyacaksın. Sana soracağım bugün gireyim mi girmeyeyim mi? Ben İçişleri Bakanıyım. Benim İstanbul'da olduğuma karışıyorsun da ben Kato'ya, Gabar'a, Şemdinli'ye, Cudi'ye, Tendürek'e giderken bir gün 'Nereye gidiyorsun?' diye niye sormadın? Bugün bu hesabı soruyorsun. Üç kuruş oy alınacak diye böyle işlere girmenin hiçbir anlamı yoktur."

Anadolu Ajansı
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