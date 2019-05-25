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Kendisine gönderilen fosilleri tespihe dönüştürüyor

Kastamonu'da bir kamu kurumunda çalışan Aydoğan Kargacıoğlu'nun yaptığı tespihler dünyanın her yerinden talep görüyor- G
 25 Mayıs 2019 22:04
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Kendisine gönderilen fosilleri tespihe dönüştürüyor

Kastamonu'da yaşayan Aydoğan Kargacıoğlu, fosillerden yaptığı tespihleri, Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gönderiyor.

Kastamonu'da bir kamu kurumunda çalışan 32 yaşındaki Kargacıoğlu, tespih yapma merakıyla dikkati çekiyor.

Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak başladığı tespih üretimini, evinin alt katında bulunan 5 metrekarelik depoda sürdüren Kargacıoğlu, neredeyse her malzemeden tespih yapıyor.

Kargacıoğlu'nun en dikkati çekici tespihleri ise fosillerden yaptıkları. Kargacıoğlu, ürettiği tespihleri dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

Kargacıoğlu, AA muhabirine, küçüklüğünden beri tespihlere hayranlığı olduğunu söyledi.

Bir arkadaşından Erzurum Oltu taşından tespih aldığını ifade eden Kargacıoğlu, "Bu tespihi çok beğendim. Neden ben de yapmayım diye düşünürken, tespih üretim videolarını izlemeye başladım. Yapılırken kullanılan alet edevatı araştırdım. Zaten tornacı olduğum için zorlanmadan öğrendim." dedi.

Mesai saatleri dışında tespih yaptığını ifade eden Kargacıoğlu, "Akşam eve gelip bir süre ailemle vakit geçiriyorum. Ardından evimin altında bulunan 5 metrekarelik atölyeme geçiyorum. Burada bazen geç saatlere kadar bazen de sabaha kadar çalışıyorum." diye konuştu.

- "Bir sanat için hayvanların katledilmesine karşıyım"

Birçok malzemeden tespih yaptığını anlatan Kargacıoğlu, şöyle devam etti:

"Tespih yapımında doğal malzemeler kullanıyorum. Rusya, Ukrayna ve Baltık Denizi çevresinden gelen gerçek kehribarlar var. Ağaç grubunda kuka, pelesenk, öd ve sandal ağacından yapılan tespihler bulunuyor. Fosil grubunda mamut dişi fosili var. Hayvan grupları var, mors, su aygırı ve fil dişi, kaplumbağa kabuğu, kılıç balığının kılıcından yapılan tespihler bulunuyor. Tabii bu malzemeler Avrupa'da eskiden yapılmış, obje olarak değerlendirilmiş, şu anda kullanılmayan objeleri alarak tespihe çeviriyorum. Bir sanat için, tespih için de olsa yaşam hakkı nedeniyle hayvanların katledilmesine karşıyım. Benim tespihlerde kullandığım fosiller bir hayvandan yeni alınmış ürünler değil. Yıllar önce alınıp çeşitli şekillerde obje olarak kullanıldıktan sonra atıl vaziyete gelen ürünler."

- Malzemeler koleksiyonerlerden

Malzemeleri genelde müşterilerin gönderdiğini belirten Kargacıoğlu, "Koleksiyonerler, genelde yapılmasını istediği tespihle birlikte malzemeyi gönderiyor. 'Bu malzemeden şu tespihi yapar mısın?' diyorlar. Ben de istedikleri ürünü yapıyorum." diye konuştu.

Ürünleri sosyal medya üzerinden pazarladığını anlatan Aydoğan Kargacıoğlu, "Sosyal medya aracılığıyla koleksiyonerler, tespih kullanmayı sevenler beni buluyor. Çalışmalarımı beğeniyorlarsa sipariş veriyorlar. Türkiye'nin her yerine tespih gönderiyorum. Bunun dışında yurt dışında Fransa, Viyana, İngiltere, Almanya ve Belçika'dan devamlı tespih yaptıran koleksiyonerlerim var. İstedikleri ürünü söyleyip malzemeyi gönderiyorlar ben de onlara yapıp yolluyorum." dedi.

- Devlet büyüklerine tespih yaptı

Tespihlerini birçok yere gönderdiğini dile getiren Kargacıoğlu, "Yakın zamanda devlet büyüklerimizden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir tespihimiz nasip oldu. Şu anki Belediye Başkanımız Galip Vidinlioğlu'na, eski Belediye Başkanımız Tahsin Babaş'a da tespih yapmıştık. Bunlar dışında da gönderdiğimiz oldu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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