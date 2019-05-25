Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu
Van'ın Erciş ilçesinde babasıyla birlikte hayvan otlayan küçük kız çocuğu baraja düşerek gözden kayboldu. Kız çocuğunu arama çalışmaları başlatıldı.
|25 Mayıs 2019 22:10
|Yazdır
Van'ın Erciş ilçesinde babasıyla birlikte hayvan otlayan küçük kız çocuğu baraja düşerek gözden kayboldu. Kız çocuğunu arama çalışmaları başlatıldı.
Olay, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Barajı alanında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyun güden Gıyasettin A. ile birlikte bulunan kızı Evin A. (7) ayağı kayarak baraj suyuna düştü. Babasının durumu Deliçay Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine olay yerine Van ve Erciş'ten arama kurtarma ekipleri, su altı dalgıçları, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Arama çalışmalarının başlandığı bölgede kız çocuğuna ulaşılmaya çalışılıyor.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samuray kılıcı bile var. Adliyeye girişte yakalandı
25 Mayıs 2019 22:46
|Şanlıurfa'da lahmacun kavgası: 5 yaralı
25 Mayıs 2019 22:21
|Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı!
25 Mayıs 2019 21:48
|Ayaklarını yıkarken kanala düşen Ferhat öldü
25 Mayıs 2019 21:18
|Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü
25 Mayıs 2019 21:08
|Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş
25 Mayıs 2019 19:13
|Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
25 Mayıs 2019 18:03
|Ekipler lise öğrencisi için seferber oldu
25 Mayıs 2019 17:28
|Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü
25 Mayıs 2019 17:23
|Dersten kaçıp, denize giren 2 liseli boğuldu
25 Mayıs 2019 17:18