Bakan Gül, şehit Savcı Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristlerce görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi.
|25 Mayıs 2019 22:16
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