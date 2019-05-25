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Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyon tamamlandı

2013 yılında çıkan yangında çatısı kül olan ve büyük hasar gören Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy'de bulunan tarihi binasında restorasyon çalışmaları tamamlandı. 147 yıllık binada yangının ardından restorasyona 2016 yılında başlanmıştı. Restorasyon sırasında zemin güçlendirme çalışmaları yapılırken, binanın iç ve dış duvarları korundu.
 25 Mayıs 2019 22:36
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Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyon tamamlandı

Galatasaray Üniversitesi'nin Ortaköy'de bulunan binasında 22 Ocak 2013'de büyük bir yangın çıkmıştı. Yangında 1992 yılından bu yana üniversite tarafından kullanılan İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı'nın çatısı tamamen yanmıştı.

Yangın 3'üncü kattaki öğretim görevlilerinin kullandığı odada başladığı tespit edilmiş, itfaiye ekiplerinin tüm çabasına rağmen bina kullanılmaz hale gelmiş, çok sayıda tarihi eser ve kitap da kül olmuştu.

ZEMİNİ 1400 MİKRO KAZIKLA GÜÇLENDİRİLDİ

Yangının ardından 14 Ocak 2016 yılında restorasyon projesinin onaylanmasıyla birlikte 30 Mayıs 2016 tarihinde çalışmalar başlamıştı.

Restorasyon sırasında önce zemin etüdü yapılmış ardından 1400 adet mikro kazık imalatı yapılarak zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı. Tarihi binanın aslına uygun olarak yapıldığı öğrenilen tadilatta iç ve dış duvarlar korundu.

Tadilatın tamamlanması Galatasaray Üniversitesi tarafından sosyal medya üzerinden "22 Ocak 2013 tarihinde çıkan yangında nedeniyle kullanılmaz hale gelen Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyonu tamamlandı" ibaresiyle duyuruldu.
DHA
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