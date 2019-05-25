1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Siyaseti 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da siyasi bölücülerin kazanma ihtimali olan ya da geçmişte kazandığı hiçbir yerde aday çıkarmadık çünkü biz siyaseti 3-5 oy fazla almak ya da 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz.
 25 Mayıs 2019 23:08
Yazdır
'Siyaseti 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörü yenmek için tüm unsurlarıyla mücadele etmek gerektiğini belirterek, "Elhamdülillah, son 4 senedir bu uygulanıyor. Terörle tüm unsurlarıyla topyekun mücadele ediliyor." dedi.

Partisinin, Kartepe ilçesindeki restoranda düzenlediği iftar programında konuşan Destici, Türk milleti ve İslam aleminin ramazanını tebrik etti.

Türkmeneli bölgesi başta olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Kırım'da, Kafkaslar'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, tüm İslam coğrafyasında zulüm, kan ve gözyaşının devam ettiğini dile getiren Destici, "Onlar kurtuluşa erene kadar da hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Yoksulları, düşkünleri, ihtiyaç sahiplerini de unutmayacağız, onları da hatırlayacağız. Ramazanın tadına onlarla birlikte varacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zor süreçten geçtiğini, terör belasının ramazan dinlemediğini belirten Destici, bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Destici, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Güvenlik güçlerimiz, hem ülkemizde hem ülke toprakları dışında ülkemizin birliği, milletimizin birliği, devletimizin varlığı için canını vererek mücadele eden askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Onları her daim muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Destici, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğu'nun terörle mücadele konusunda söylediklerini kendilerinin de tekrar ettiklerini dile getirdi.

"Terörü yenmek istiyorsanız, terörle mücadelede başarılı olmak istiyorsanız iki şeyi yapacaksınız." diyen Destici, şunları kaydetti:

"Birincisi, terörle müzakere değil, mücadele edeceksiniz. Müzakere ile terörü yenemezsiniz. Neden? Çünkü bunlar ipi dışarıda olan maşalar. Kendi kararlarını kendileri vermiyor. Batı'nın, ABD'nin, İsrail'in, siyonistlerin ve emperyalistlerin uşakları. Dolayısıyla onlar 'Dur' demeden durmazlar. Onlarla yapılacak müzakerenin, onlarla yapılacak görüşmenin ya da görüşmelere izin vermenin terörle mücadeleye hiçbir faydası yoktur. Bugüne kadar da olmadığı görülmüştür. Onun için asla ve kata hiç kimse aklından yeni bir sözde çözüm ya da müzakere süreci geçirmesin.

İkincisi, terörü yenmek istiyorsanız tüm unsurlarıyla topyekun mücadele edeceksiniz. Elhamdülillah, son 4 senedir bu uygulanıyor. Terörün tüm unsurlarıyla topyekun mücadele ediliyor. Hem dağdaki teröristlerle hem şehirdekilerle hem belediyelere sızmışsa oradakilerle hem Meclis'tekilerle, hepsiyle mücadele ediliyor. Ne oldu? Hem ülke içinde başarı elde edildi hem de dışarıda başarı elde edildi. Dolayısıyla rahmetli genel başkanımızın ne kadar doğru bir tespit yaptığını da bu süreçte görmüş olduk. O yüzden tekrar yanlışa dönmenin ne devlete ne de millete bir faydası yoktur. Bunun siyasete de bir faydası yok çünkü HDP'ye oy verenler şartlanmış vaziyettedir. Bu süreç devam ettirilirse korkarım ki eldeki avuçtaki de kaybedilebilir."

- "Siyaseti 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz"

Destici, her yerde aday çıkarmaları halinde bugün aldıkları oyun en az iki katını alabileceklerini söyledi.

"Eğer her yerde aday koysaydık, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, beka meselesini öncelemeyip sadece partimizin çıkarlarını gözetseydik bunu yapabilirdik ama biz bunu yapmadık." diyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da siyasi bölücülerin kazanma ihtimali olan ya da geçmişte kazandığı hiçbir yerde aday çıkarmadık çünkü biz siyaseti 3-5 oy fazla almak ya da 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz. Biz siyaseti Allah'ın rızasını kazanmak, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini sonsuza kadar sürdürmek için yapıyoruz."

Aynı şeyin Türkiye'nin diğer kesimleri için de geçerli olduğunu kaydeden Destici, "Bu bölgelerde de yine siyasi bölücüler aynı Meclis'e sızdıkları gibi belediye meclislerine de sızmasınlar, belediyelere de sızmasınlar diye onların kafasını uzattığı hiçbir noktada biz aday çıkarmadık çünkü ülkemizi ve milletimizi önceleyerek siyaset yapıyoruz. Bundan sonra da siyasetimizi bu anlayışla devam ettireceğiz ama bütün buna rağmen büyükşehir, ilçe ve belde olarak bin 400 civarında seçim bölgesi var. Bunların sadece dörtte birinde aday göstermemize rağmen yüzde 2 oy aldık, 900 bin civarında oy aldık. Teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Avrupa Parlamentosu'na 3 Türk vekil göndereceğiz'
25 Mayıs 2019 23:18		 Bahçeli: 'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısını kırın
25 Mayıs 2019 23:13
Selçuk: Emeklimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar
25 Mayıs 2019 22:51		 Çavuşoğlu: Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var
25 Mayıs 2019 22:26
Bakan Gül, şehit Savcı Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı
25 Mayıs 2019 22:16		 Bakan Soylu: Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar
25 Mayıs 2019 21:58
Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a 'geçmiş olsun' telefonu
25 Mayıs 2019 21:53		 Erdoğan: Hayatımda hiç sigara içmedim
25 Mayıs 2019 21:43
'İstanbul Büyükşehir'de yarım kalan bir işimiz var'
25 Mayıs 2019 21:37		 'Matematiğin zorunlu olma yılı 3'e çıkıyor'
25 Mayıs 2019 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:23 - Türkiye'de pamuk ekim alanları daralıyor23:18 - 'Avrupa Parlamentosu'na 3 Türk vekil göndereceğiz'23:13 - Bahçeli: 'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısını kırın23:08 - 'Siyaseti 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz'23:03 - Çocukların yüzde 30'u kabızlıktan yakınıyor22:57 - Sahurda ve iftarda şekerli gıdalar tüketmeyin22:51 - Selçuk: Emeklimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar22:46 - Samuray kılıcı bile var. Adliyeye girişte yakalandı22:41 - Bu bitkilerde kanser karşıtı etken maddeler bulundu22:36 - Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyon tamamlandı
22:31 - Ramazan ayında diş sağlığına dikkat!22:26 - Çavuşoğlu: Türkiye'ye talimat vermeye kalkanlar var22:21 - Şanlıurfa'da lahmacun kavgası: 5 yaralı22:16 - Bakan Gül, şehit Savcı Kiraz'ın ailesiyle iftar yaptı22:10 - Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu22:04 - Kendisine gönderilen fosilleri tespihe dönüştürüyor21:58 - Bakan Soylu: Bizi yüksek sesle boğmak istiyorlar21:53 - Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a 'geçmiş olsun' telefonu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
Dolandırıcılıkta yeni yöntem; önce EFT yap, ardından iptal et
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı
CHP: İmamlar 657'ye tabidir, bir itirazımız yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devlet 2
kitap 3
tahammülsüzlük 4
yasemin 1
ikilemde kalmak 6
Uyku 5
Cuma gecesi 1
Torpil 6
ilgi budalası 2
tebessüm 1
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam