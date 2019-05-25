Bahçeli: 'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısını kırın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez'de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor.
|25 Mayıs 2019 23:13
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez'de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor.
Başkanlar, bugünden itibaren İstanbul'a giderek hemşehrilerinin iftar ve sahur programlarına katılacak. MHP liderinin, önceki günkü toplantıda "Bizim için İstanbul önemli. Kapı kapı dolaşacaksınız.
Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz. Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar.
'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği öğrenildi.
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