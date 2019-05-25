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Öğrencileri döven öğretmene aylıktan kesme cezası

Çankırı'da öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin yöneticilik görevinden alındığı, aylıktan kesme cezası verildiği ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
 25 Mayıs 2019 23:29
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Öğrencileri döven öğretmene aylıktan kesme cezası

Çankırı'da öğrencilere şiddet uygulayan öğretmenin yöneticilik görevinden alındığı, aylıktan kesme cezası verildiği ve konuyla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart'ta Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz Köyü İlkokulu müdürü hakkında İstiklal Marşı töreni öncesinde öğrencilere şiddet uygulaması nedeniyle idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maarif müfettişlerince yapılan soruşturmada okul müdürünün suçu sabit olduğundan disiplin yönünden aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmıştır. İdari yönden, üzerinden yöneticilik görevi alınarak öğretmen olarak ataması yapılmıştır. Öte yandan, soruşturma neticesinde 26 Mart'tan itibaren okul müdürünün adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir ve bu durumu devam etmektedir."

Öğrencilere şiddet uygulayan müdür görevden alındı

Yapraklı ilçesindeki ilkokulda öğrencileri kürsüye çıkararak tokatlayan öğretmenin, bir öğrenciyi de kulaklarından tutarak havaya kaldırdığına ilişkin görüntüler basında yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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