Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
Karabük'te yük treninin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
|25 Mayıs 2019 23:35
|Yazdır
Karabük'te, yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Asit köyü mevkisinde rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mecit Özer'e (76) DE-3387 sefer sayılı Karabük'ten Çankırı'ya giden yük treni çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özer'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, inceleme yaptı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samuray kılıcı bile var. Adliyeye girişte yakalandı
25 Mayıs 2019 22:46
|Şanlıurfa'da lahmacun kavgası: 5 yaralı
25 Mayıs 2019 22:21
|Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu
25 Mayıs 2019 22:10
|Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı!
25 Mayıs 2019 21:48
|Ayaklarını yıkarken kanala düşen Ferhat öldü
25 Mayıs 2019 21:18
|Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü
25 Mayıs 2019 21:08
|Lise öğrencisi dizideki gibi intihar etmiş
25 Mayıs 2019 19:13
|Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
25 Mayıs 2019 18:03
|Ekipler lise öğrencisi için seferber oldu
25 Mayıs 2019 17:28
|Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı çocuk öldü
25 Mayıs 2019 17:23