1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özlem öğretmen, doktora için İsviçre'ye gidiyor

İzmir'de öğrencilerin sınıfta baktığı kedi Tombi, okulların tatile girmesinin ardından yurt dışına gideceği için "sınıf arkadaşlarına" veda etti.
 25 Mayıs 2019 23:51
Yazdır
Özlem öğretmen, doktora için İsviçre'ye gidiyor

İzmir'de öğrencilerin sınıfta baktığı kedi Tombi, okulların tatile girmesinin ardından yurt dışına gideceği için "sınıf arkadaşlarına" veda etti.

Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen yıl şubat ayında okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, okulların tatile edilmesinin ardından kendisiyle ilgilenen öğretmen Özlem Pınar İvaşçu ile birlikte İsviçre'ye giderek yaşamını orada sürdürecek.

Okulda Tombi'yi yalnız bırakmayan 4. sınıf öğrencilerinin de son yılı olması nedeniyle Tombi için veda töreni düzenlendi.

Artık Tombi'yle aynı sınıfı paylaşamayacak olmanın üzüntüsünü yaşayan öğrenciler, veda töreninde sevimli dostlarından ayrılırken gözyaşlarını tutamadı.

"Duygusal değil, fiziksel bir ayrılık"

Öğretmen İvaşcu, Akdeniz Üniversitesi'nde felsefe alanında yüksek lisans yaptığını, tezini teslim etmek için hafta sonu İzmir'den ayrılacağını belirterek, bu nedenle okula erken veda ettiğini kaydetti.

Bakımını üstlendiği Tombi'nin de karne gününü beklemeden okuldan ayrılmak durumunda kaldığını ifade eden İvaşcu, doktora yapmak için gelecek ay İsviçre'ye gideceğini, mesleğini bırakacağını anlattı.

İvaşcu, Tombi'yi de beraberinde götüreceğini anlatarak, ayrılığın kendisini ve öğrencilerini üzdüğünü dile getirdi.

Tombi'nin iki yıldır sınıflarında olduğunu, okul saatleri boyunca öğrencilerle vakit geçirdiğini anlatan İvaşcu, şöyle devam etti:

"Çocuklar ile Tombi arasında inanılmaz bağ oluştu. Tombi'den önce de onlar çevreye, hayvanlara, doğaya duyarlıydı ama Tombi'den sonra bu duyarlılık arttı. Her gün yaptığımız, alışkanlık haline gelmiş şeyler var. Oynadığımız oyunlar var. Çocuklar çok seviyor. Tombi'yi her sabah karşılıyorlar, onun mamasını, suyunu veriyor, yerini hazırlıyorlar. O da tıpkı bir öğrenci gibi onlarla birlikte ders dinliyor, derslere katılıyor. Çocukları güldürüyor, eğlendiriyor, onlara huzur veriyor. Bunlar bize Tombi'nin kazandırdığı şeyler. Bu yıl 4. sınıf olduğumuz için biz çocuklarla mezuniyet yapıyoruz. Doğal olarak Tombi de mezun olacak. Onun için de mezuniyet töreni düzenledik. Ben yükseköğrenim için yurt dışına gideceğim. Bu yüzden fiziksel bir ayrılık olacak. Asla duygusal bir ayrılık olmayacak. Ancak bu fiziksel ayrılık hem çocuklara hem bana çok zor geliyor."

Tombi'nin sınıf arkadaşlarından Cemre Kerem, ayrılık nedeniyle kendisini çok kötü hissettiğini, kediyi ve öğretmenini çok sevdiğini ifade etti.

Tombi ile oyun oynamaktan büyük keyif aldığını belirten Kerem, "Çok tatlı bir kediydi. Ondan ayrılacağım için çok mutsuzum. Öğretmenimi arayacağım Tombi'yi görmek için, görüntülü konuşabiliriz." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Emir Bayram da çok üzücü bir an yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tombi'yi çok seviyorduk. Bizim için çok ağır. Onunla dursaydınız siz de üzülürdünüz. O bizim için her şeydi. Onu çok özleyeceğiz. Onu görmek amacıyla üniversiteyi okumak için İsviçre'ye gitmeyi düşünüyorum."

Öğrencilerden Tuana Tuntar ise geçen yıl Tombi'nin sınıfa geldiği gün yaşadığı mutluluğu aktararak, "Ama şimdi mezun olacağız ve Tombi'yi kaybedeceğiz diye çok korkuyorum." dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Öğrencilerimiz mezun olmadan iş teklifi alıyor'
25 Mayıs 2019 18:18		 Atık bilgisayar bataryalarından 'Yeşilbank' ürettiler
25 Mayıs 2019 12:46
İTÜ'den yerli ve milli yüz tanıma sistemi
25 Mayıs 2019 12:40		 Lüks otellerin gelecekteki şefleri meslek liselerinde yetişiyor
25 Mayıs 2019 12:29
MEB sınıfları açık havaya taşıdı
23 Mayıs 2019 22:43		 Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak
23 Mayıs 2019 22:37
Geleceğin denizcileri bu lisede yetişiyor
23 Mayıs 2019 19:50		 Atıklardan müzik aleti yapıp 'Sıfır Atık'a dikkat çektiler
23 Mayıs 2019 15:52
El hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu
23 Mayıs 2019 14:03		 Bugün okullarda 'Okul Dışarıda Günü'
23 Mayıs 2019 13:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:57 - Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti00:53 - Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması00:02 - 26 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları23:51 - Özlem öğretmen, doktora için İsviçre'ye gidiyor23:46 - Yıldırım: YSK kararı açıklayınca zıvanadan çıktılar23:41 - Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftarına katıldı23:35 - Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti23:29 - Öğrencileri döven öğretmene aylıktan kesme cezası23:23 - Türkiye'de pamuk ekim alanları daralıyor23:18 - 'Avrupa Parlamentosu'na 3 Türk vekil göndereceğiz'
23:13 - Bahçeli: 'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısını kırın23:08 - 'Siyaseti 3-5 belediye fazla kazanmak için yapmıyoruz'23:03 - Çocukların yüzde 30'u kabızlıktan yakınıyor22:57 - Sahurda ve iftarda şekerli gıdalar tüketmeyin22:51 - Selçuk: Emeklimiz biner liralık ikramiyesini alacaklar22:46 - Samuray kılıcı bile var. Adliyeye girişte yakalandı22:41 - Bu bitkilerde kanser karşıtı etken maddeler bulundu22:36 - Galatasaray Üniversitesi'nin restorasyon tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
26 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en sevdiğim çiçek 3
kabul etmemek 2
çimlere yayılmak 5
hasan şaş'ın her yere saldırması 2
çikolata 3
hiçbir şeyden mutlu olamamak 3
türk sanat müziği 3
Necip fazil kısakürek 3
T9 2
devlet 2
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam