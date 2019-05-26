Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
|26 Mayıs 2019 00:53
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Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeye ait bir lüks aracın kendisine tahsil edildiğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.
Gökçek, belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra valilik komisyon kararıyla kendisine araç tahsis edildiğini söyledi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede 3 lüks cipin bulunduğunu ve bu ciplerden birinin Gökçek'te olduğunu söylemişti.
'KENDİ KULLANDIĞIM ARAç BELEDİYEYE AİT DEĞİL, BELEDİYENİN RACXINI KORUMALAR KULLANIYOR'
Bu sözlerin ardından Gökçek'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Devlet sağ sol ayırımı yapmadan güvenlik nedeniyle hayati saldırıya maruz kalacak herkeze Valilik komisyon kararıyla koruma ve bunlara araç verir. Ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet bana koruma ve korumalara araç tahsis etti.
Benim kendi kullandığım aracın devletle ve belediye ile ilgisi yok. Belediyeden gelen araç korumaları taşıyor... Böyle bir olayın abartılmasının tek nedeni yavaş'ın yalan bilgilerinin ortaya dökülmesi. Jip meselesini gündeme düşüren belediye kaynakları."
4️BENİM KENDİ KULLANDIĞIM ARACIN DEVLETLE VE BELEDİYE İLE İLGİSİ YOK.İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 25 Mayıs 2019
BELEDİYEDEN GELEN ARAÇ KORUMALARI TAŞIYOR...
BÖYLE BİR OLAYIN ABARTILMASININ TEK NEDENİ YAVAŞ'IN YALAN BİLGİLERİNİN ORTAYA DÖKÜLMESİ.
JİP MESELESİNİ GÜNDEME DÜŞÜREN BELEDİYE KAYNAKLARI.➡️
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