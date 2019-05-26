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Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın araç tahsisi hakkındaki iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
 26 Mayıs 2019 00:53
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Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeye ait bir lüks aracın kendisine tahsil edildiğine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Gökçek, belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra valilik komisyon kararıyla kendisine araç tahsis edildiğini söyledi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyede 3 lüks cipin bulunduğunu ve bu ciplerden birinin Gökçek'te olduğunu söylemişti.

'KENDİ KULLANDIĞIM ARAç BELEDİYEYE AİT DEĞİL, BELEDİYENİN RACXINI KORUMALAR KULLANIYOR'

Bu sözlerin ardından Gökçek'in Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Devlet sağ sol ayırımı yapmadan güvenlik nedeniyle hayati saldırıya maruz kalacak herkeze Valilik komisyon kararıyla koruma ve bunlara araç verir. Ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra devlet bana koruma ve korumalara araç tahsis etti.

Benim kendi kullandığım aracın devletle ve belediye ile ilgisi yok. Belediyeden gelen araç korumaları taşıyor... Böyle bir olayın abartılmasının tek nedeni yavaş'ın yalan bilgilerinin ortaya dökülmesi. Jip meselesini gündeme düşüren belediye kaynakları."
Memurlar.Net
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