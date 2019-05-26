Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
MHP'de, parti içi muhalefet bayrağını açıp, seçimli olağanüstü kurultay talebiyle yola çıkan ve 'İYİ Parti' çatısı altında yeni bir adres yaratan siyasetçiler, bir buçuk yıl sonra 'kurallarını' değiştirdi. Genel Merkezin talep ettiği bazı yetkiler 'aşırı' bulununca delegeden döndü. Genel Başkan Meral Akşener'in görev süresini uzatan ve 'VIP Transfer' yetkisi tanıyan maddeler ise kabul edildi. İYİ Parti'nin basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'Tüzük Kurultayı'nda hangi maddeler tartışıldı, hangi maddelere delege baraj kurdu, hangi maddeler nasıl onay aldı?
|26 Mayıs 2019 00:57
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Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP),parti içi muhalefet bayrağını açıp, seçimli olağanüstü kurultay talebiyle yola çıkan ve 'İYİ Parti' çatısı altında yeni bir adres yaratan siyasetçiler, bir buçuk yıl sonra 'kurallarını' değiştirdi.
İYİ Parti 'Tüzük' Kurultayı yaptı. Başlangıçta 'Demokratik Parti' talebiyle oluşturulan tüzük aradan geçen süre içinde doğan ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. Genel Merkezin talep ettiği bazı yetkiler 'aşırı' bulundu, delegeden döndü. Genel Başkan Meral Akşener'in görev süresini uzatan ve 'VIP Transfer' yetkisi tanıyan maddeler ise kabul edildi.
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