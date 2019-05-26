1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darbenin izleri silindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015'te başlatılan ve Yassıada'nın 'Demokrasi ve Özgürlük Adası'na dönüştürülmesini öngören projede sona gelindi. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın dramına sahne olan adanın restoresi büyük ölçüde tamamlandı
 26 Mayıs 2019 06:40
Yazdır
Darbenin izleri silindi

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahküm edildiği Yassıada'da darbenin izleri siliniyor. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın dramına sahne olan ada yeniden restore edildi. Bundan sonra 'demokrasi adası' olarak anılacak adada darbenin mağdurlarının anıları yaşatılacak. 24 saat ziyaretçilere açık olarak tasarlanan adada yaşanan dram gözler önüne serilecek.

ERDOĞAN ZİYARET EDECEK

Çalışmalar kapsamında 27 Mayıs Tarih Platosu, Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi ile Adnan Menderes Kongre Merkezi'nin yapımında sona gelindi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın yargılandığı Yassıada duruşmalarının yapıldığı salonda da çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbenin 59. yılında adaya giderek çalışmaları yerinde izlemesi ve tesislerin tamamlanan bölümlerini hizmete açması bekleniyor.

GEÇMİŞİ YANSITIYOR

Ada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde dizayn edildi. Müzenin içinde barındırdığı tarihi objelerle geçmişi, mimarisindeki modern ve geometrik formlarıyla da geleceği yansıtacak şekilde kurgulanmasına önem verildi. Ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası adada yaşanan yargılamaları gerçek mekanlarında gezerek hissetmeleri sağlanacak. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar da yapılacak.

BELGELER SERGİLENECEK

Müzecilikte yeni bir dönem olarak tabir edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'de Menderes'in doğumundan itibaren, çocukluğu, yaşadığı başarıları, kazandığı zaferler ve çektiği zorluklar izletilecek. Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde yer alan 500 kişilik konferans salonunda o döneme ait belge, doküman ve eşyalardan oluşan seçkin bir koleksiyon sergilenecek. Ayrıca Menderes'in o dönem kaldığı bina da aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Yeni Asya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
26 Mayıs 2019 07:20		 Öğrencileri döven öğretmene aylıktan kesme cezası
25 Mayıs 2019 23:29
e-YDS 2019/4 sonuçları açıklandı
25 Mayıs 2019 21:13		 Tarım Bakanlığından 'kaçak kesimhane' açıklaması
25 Mayıs 2019 20:49
GESTAŞ adalara bayramda ek sefer yapacak
25 Mayıs 2019 19:37		 Özel harekat polislerinden gölde su altı tatbikatı
25 Mayıs 2019 16:20
Eskihisar-yalova hattı'nda 18 milyon yolcu taşındı
25 Mayıs 2019 16:16		 AYM'ye ilk 3 ayda 9 bin 829 bireysel başvuru yapıldı
25 Mayıs 2019 15:34
Ticari davalarda çıkan kararlara erişim açıldı
25 Mayıs 2019 14:50		 Doğu Ekspresi ile baharda yolculuk bir başka güzel
25 Mayıs 2019 14:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
26 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
3 ilçe haftaya yeniden sandık başına
Darbenin izleri silindi
AK Parti'de hedef 430 bin kayıp seçmen
Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
Adana'daki kayıp çocuktan acı haber geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devlet başkanı bir portre değildir 1
Çikolata kaplı çilek 2
türk sanat müziği 3
24.05.2019 İngiltere başbakanı may'ın istifası 1
anlaşılmaz kişiler 3
çikolata 3
memurlar.net te ileti paylaşımı 1
işe yürüyerek gelmek 2
tunceli isminin dersim olarak değiştirilmek istenmesi 4
hiçbir şeyden mutlu olamamak 3
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam