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3 ilçe haftaya yeniden sandık başına

YSK'nın İstanbul dışında seçimin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe önümüzdeki hafta seçime gidecek
 26 Mayıs 2019 07:45
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3 ilçe haftaya yeniden sandık başına

AK Parti teşkilatları 3 ilçede yoğun bir şekilde çalışıyor. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak. Honaz'da CHP adayının ikinci sıradaki adaydan 8 oy fazla almasının ardından, AK Parti'nin seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmiş, 41 sandıkta oy pusulaları tekrar sayılmış ve fark 3'e düşmüştü. AK Parti ve CHP'nin sonuçlara ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine geçersiz oyların sayılması sonucu iki aday arasındaki fark bu defa 1'i inmişti. AK Parti'nin yaptığı itirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle ilçede seçimlerin iptaline karar vermişti.

KISITLI SEÇMEN İTİRAZI

Kırıkkale Keskin'de ise İYİ Parti adayı 7 oyla seçimi önde bitirmiş, AK Parti'nin itirazını değerlendiren YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve bunun da sonucu etkilediği gerekçesiyle seçimleri iptal edilmişti. Yusufeli'nde de 3 oy farkla AK Parti'nin adayı kazanmış, CHP adayının itirazı üzerine kısıtlı seçmenin oy kullandığı tespit edilerek bu ilçede de seçimler iptal edilmişti. Önümüzdeki hafta sandık kurulacak olan Yusufeli, Honaz ve Keskin'de seçim heyecanı bir kez daha yaşanacak.
Türkiye
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