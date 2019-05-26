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Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu

Kaza dün akşam saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan tali yolda meydana geldi
 26 Mayıs 2019 08:30
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Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu

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Edinilen bilgiye göre otelde akşam yemeğini yedikten sonra ailesiyle birlikte Side'ye gitmek için tatil yaptıkları otelden Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yola çıkan İlya Shepelev, bir süre Alanya-Manavgat Karayolu ile toplama yol arasındaki refüjde araç bekledi.

Taksi gelmesi üzerine aniden yola çıkan İlya Shepelev'a eşi ve kızının gözlerinin önünde Mehmet A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobilin üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen talihsiz turist, otomobilin durmasıyla birlikte 7-8 metre ileriye asfalta düştü. İlya Shepelev olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Rus turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Mehmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken acılı eş ve kızı ise bir süre morgun önünde bekledikten sonra görevliler tarafından konakladıkları otele bırakıldı. Ailenin otele ilk geldiği ve otobüsten indiği anlar, resepsiyonda işlem yaptırmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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