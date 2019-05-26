Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu
|26 Mayıs 2019 08:30
|Yazdır
.
Edinilen bilgiye göre otelde akşam yemeğini yedikten sonra ailesiyle birlikte Side'ye gitmek için tatil yaptıkları otelden Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yola çıkan İlya Shepelev, bir süre Alanya-Manavgat Karayolu ile toplama yol arasındaki refüjde araç bekledi.
Taksi gelmesi üzerine aniden yola çıkan İlya Shepelev'a eşi ve kızının gözlerinin önünde Mehmet A.'nın kullandığı otomobil çarptı. Aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobilin üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen talihsiz turist, otomobilin durmasıyla birlikte 7-8 metre ileriye asfalta düştü. İlya Shepelev olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Rus turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Mehmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken acılı eş ve kızı ise bir süre morgun önünde bekledikten sonra görevliler tarafından konakladıkları otele bırakıldı. Ailenin otele ilk geldiği ve otobüsten indiği anlar, resepsiyonda işlem yaptırmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
26 Mayıs 2019 06:30
|Kendisine gönderilen fosilleri tespihe dönüştürüyor
25 Mayıs 2019 22:04
|Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
25 Mayıs 2019 21:28
|84 yaşındaki Türk pilot 50 yıldır Amerika semalarında
25 Mayıs 2019 20:13
|İkinci pilot olmak isteyen üniversitelilere şans
25 Mayıs 2019 19:27
|Bu köyde tek iftar sofrası kuruluyor
25 Mayıs 2019 19:22
|Meteorolojiden 5 ilimiz için fırtına uyarısı
25 Mayıs 2019 19:08
|Doktor, öldürdüğü avukat eşini daha önce dövmüş
25 Mayıs 2019 18:43
|Ramazanda Selimiye Camisi'ne ziyaretçi akını
25 Mayıs 2019 18:23
|Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
25 Mayıs 2019 17:58