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Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın iftar organizasyonuna davet edilen AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım davete katılamayacağını bildiren bir telgraf gönderdi
 26 Mayıs 2019 08:15
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Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf

AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kendisinin katılmadığı iftar programında gönderdiği telgrafta davet için teşekkür etti.

Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar organizasyonuna İstanbul seçiminde rakip olacak Ekrem İmamoğlu ise katıldı.
DHA
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