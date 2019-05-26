Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde intihar etmek için dereye atlayan Ramazan B. (19), kendi imkanlarıyla sudan çıkıp, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi
|26 Mayıs 2019 09:01
|Yazdır
Olay, İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan B., motosikletiyle Kozluca Deresi'nin kenarına geldi. Burada, motosikletinden inen Ramazan B., intihar etmek amacıyla dereye atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla sudan çıkan Ramazan B. 112 Acil Servis'i arayarak, yardım talep etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
26 Mayıs 2019 09:16
|Polis çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu
26 Mayıs 2019 08:45
|Adana'daki kayıp çocuktan acı haber geldi
26 Mayıs 2019 08:00
|Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
25 Mayıs 2019 23:35
|Samuray kılıcı bile var. Adliyeye girişte yakalandı
25 Mayıs 2019 22:46
|Şanlıurfa'da lahmacun kavgası: 5 yaralı
25 Mayıs 2019 22:21
|Baraja düşen kız çocuğu gözden kayboldu
25 Mayıs 2019 22:10
|Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı!
25 Mayıs 2019 21:48
|Ayaklarını yıkarken kanala düşen Ferhat öldü
25 Mayıs 2019 21:18
|Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü
25 Mayıs 2019 21:08