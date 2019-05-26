Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
|26 Mayıs 2019 09:16
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Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde ormanlık alandan kazma kürek seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Ormanlık alana gelen polis ekipleri, bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını belirledi. Bu sırada polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüphelilerden biri olay yerinden kaçtı.
Dedektörün saklanmış olabileceği ihtimali üzerine kazı bölgesinin çevresinde arama yapan ekipler, kaçan şüpheli A.Ç'yi kazı alanından yaklaşık 50 metre ileride yerde yatar vaziyette saklanırken yakaladı.
Şüphelilerin derin bir çukur kazdığını tespit eden ekipler, kaçak kazı alanının çevresinde yapılan aramada ise balta, kürek, kazma gibi kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Zanlılar A.Ç. (35), R.A. (47), T.Ç. (48), İ.G. (46) ve Y.E. (52) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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