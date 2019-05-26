Kara yollarında durum
|26 Mayıs 2019 09:40
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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı-Çankaya Kavşağı 0 - 4. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Köprülü Kavşağı -Yıldırım Kavşağı 3. kilometresinde, Hızlı Tren Projesi kapsamında yapılan Viyadük-6'nın orta refüje denk gelen P4 nolu ayağının kiriş montajı nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.
İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı kavşağı-Zeytinler kavşağı 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Buradaki geçişler, diğer bölümden iki yönlü yapılacak.
Köyceğiz-Ortaca yolunun 29-30. kilometreleri ile Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 18 -19. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
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