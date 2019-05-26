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Beyaz önlüklü askerlik

Bayram öncesi yasalaşması beklenen yeni askerlik sisteminden öğretmen, doktor ve polise 'çalışarak tezkere' müjdesi geldi. Bu branşlarda çalışanlar, 1 aylık temel eğitim sonrası devletin belirlediği yerlerde mesleklerini icra ederek vatani görevini tamamlayacak
 26 Mayıs 2019 10:07
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Beyaz önlüklü askerlik

Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Askeralma Kanunu Teklifi, doktor, öğretmen ve polislere askerlik yükümlülüklerini mesleklerini icra ederek yerine getirme fırsatı getiriyor.

ÖĞRETMENLERE ÜNİFORMA YOK

Teklife göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, öğretmen mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben MEB emrine verilecek. Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar MEB tarafından ödenecek. Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, görev yerleri MEB tarafından belirlenecek. Asteğmen olarak terhis edilecek.

Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleriyle ilişkisi devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek. Emniyet Hizmetleri Sınıfında 10 yıllık hizmet süresini, kamu görevinden sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

DOKTORLARA GEÇİCİ TERHİS

Yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek. Bu kişilerin her türlü özlük işleri Sağlık Bakanlığı'nca yürütülecek. Bunlardan devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, MSB'ye bildirilenler askerliğini yapmış sayılacak ve asteğmen olarak terhis edilecek.

Star Gazetesi
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