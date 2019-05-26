1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a çıkarıldı - "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere değer katması ve nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlaması amaçlanıyor
 26 Mayıs 2019 11:01
Yazdır
Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), yapımı devam eden millet bahçesi sayısı 41'den 60'a yükseldi.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "100 Günlük Eylem Planı" içinde yer alan millet bahçeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda 81 ile yayılacak.

Bu kapsamda şu ana kadar yapımı tamamlanan İstanbul Kayaşehir birinci etap ile Diyarbakır Suriçi Millet Bahçelerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenlerle yapıldı. Ayrıca TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Kuzey Yakası Millet Bahçesi de hizmete girdi.

Daha önce 30 ilde inşa edilmesi planlanan 41 millet bahçesinin sayısı 40 ilde 60 olarak yeniden düzenlendi.

Şu anda Diyarbakır, Mersin, Trabzon, Muş, Bitlis, Balıkesir, Afyonkarahisar, Erzurum, Karaman, Burdur, Ankara, Konya, Sivas, İstanbul, Kars, Aydın, Kırıkkale, Kastamonu, Hakkari, Ardahan, Giresun, Kırklareli, Tekirdağ, Nevşehir, Yozgat, Gaziantep, Malatya, Adana, Hatay'ın olduğu illerde 47 millet bahçesi projelendirme aşamasında, 11 ilde ise 13 millet bahçesinin inşaatı devam ediyor.

"Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere değer katması ve nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanması hedefleniyor.

Faaliyete geçecek millet bahçelerinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor ve oyun alanları, amfi, otopark, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak
26 Mayıs 2019 11:30		 'İstanbul maceraya atılamaz'
26 Mayıs 2019 11:13
MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı
26 Mayıs 2019 11:10		 Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor
26 Mayıs 2019 11:09
Bakan Soylu: Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim
26 Mayıs 2019 09:41		 Kara yollarında durum
26 Mayıs 2019 09:40
Yıldırım: YSK kararı açıklayınca zıvanadan çıktılar
25 Mayıs 2019 23:46		 'Emlak Bankası faiz lobisine cevap için ihdas edildi'
25 Mayıs 2019 16:44
Elazığ ve Tunceli'de terör operasyonu
24 Mayıs 2019 12:44		 Oğlunu ABD'deki FETÖ'cülere tutanakla teslim etmiş
24 Mayıs 2019 12:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - 'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak11:21 - Gram altın 5 haftadır yükseliyor11:18 - Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi11:15 - 'Bayram'da merdiven altı ürünler almayın!'11:13 - 'İstanbul maceraya atılamaz'11:12 - Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı11:10 - MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı11:09 - Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor11:01 - Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi10:57 - Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül
10:42 - Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?10:10 - Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı10:07 - Beyaz önlüklü askerlik10:02 - İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı09:41 - Bakan Soylu: Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim09:40 - Kara yollarında durum09:16 - Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı09:01 - İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
3 ilçe, haftaya yeniden sandık başına gidecek
Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu
Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu
Darbenin izleri silindi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahammülsüzlük 4
Necip fazil kısakürek 4
saksıyı çalştırmak 1
devlet 1
Hakuna matata 1
ilgi budalası 2
facebook'ta yaptığı yorumlarla dünyayı kurtaracağını sanan insan 3
taç olsan başıma takmayacağım 4
anne kurabiyesi 4
aşk 9
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam