1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İTÜ ile iş birliği yaptı- MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacak ve yapay zeka uygulamaları ile rehberlik hizmetlerinin kapsamı artırılacak
 26 Mayıs 2019 11:10
Yazdır
MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde yapay zeka uygulamalarını geliştirmek ve uygulamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca arasında İTÜ'de imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, MEB bünyesinde gerçekleştirilecek öğrenme analitiği araçlarında yapay zeka kullanımı konusunda ortak çalışma yapılacak ve yapay zeka uygulamaları ile rehberlik hizmetlerinin kapsamı artırılacak.

Yapay zeka ile öğrencilerin kariyer planlaması konusunda ortak çalışmaların yürütüleceği protokol kapsamında ayrıca ilk kez öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen bireyselleştirilmiş eğitim içerik ve ortamlarının oluşturulması hedeflenecek.

Ayrıca MEB'in Eğitim Yönetim Bilgi Sisteminde ortak geliştirilecek yapay zeka uygulamaları kullanılacak. Böylece eğitim politikalarının oluşturulmasında yapay zeka teknolojisi de destek olarak kullanılabilecek.

Ayrıca İTÜ, MEB personelinin yapay zeka konusunda eğitimine de destek olacak.

- Yapay zeka eğitime giriyor

MEB, yapay zeka konusunu ilgili programların müfredatına dahil etmeye hazırlanıyor.

İş birliği protokolü kapsamında İTÜ, bu konularda da MEB çalışmalarına destek verecek. Bilişim ve yazılım derslerinin müfredatlarına yapay zeka ilgili içerikler birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine yapay zeka konusunda İTÜ tarafından eğitim verilecek.

Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili mevcut müfredat da bu kapsamda güncellenecek. Ayrıca iş birliği kapsamında yapay zeka teknolojilerinin ve uygulamalarının riskleri ve veri kullanım etiği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek.

- Üç adımlı çalışma planı hazırlandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka uygulamalarının hayatın tüm alanlarına girmeye başladığını dile getirdi.

Eğitimde de yapay zeka uygulamalarının artık yaygın bir şekilde gündeme geldiğine işaret eden Özer, özellikle Çin, ABD, Fransa, Güney Kore, Singapur ve Malezya gibi ülkelerin bu konuda önemli mesafeler aldığına dikkati çekti.

MEB olarak bu konudaki planlamalarında ilk adımı İTÜ ile attıklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında üç adımlı bir çalışma planı ortaya koyuyoruz. Birinci adım, öğrenciye kişisel gelişimine katkıda bulunmak üzere bireyselleştirilmiş öğrenim materyalleri hazırlanmasını, rehberlik hizmetleri sunulmasını ve sistem bazında ise Eğitim Yönetim Bilgi Sisteminde kullanılmak üzere yapay zeka uygulamaları geliştirilmesini kapsıyor.

İkinci adım, öğrencileri yapay zeka teknolojilerinin yaygın olarak kullanılacağı geleceğe hazırlamak için yapay zeka becerilerinin tanımlanması ve öğrencilere kazandırılması için ortak yürütülecek çalışmaları kapsıyor. Bu kapsamda öğretim programlarında yapay zeka ilgili içerikler birlikte hazırlanacak ve bilişim teknolojileri alan öğretmenlerine İTÜ tarafından yapay zeka konusunda eğitim verilecek.

Mesleki teknik eğitimde iş piyasasına uyumlu yapay zeka uygulamaları ile ilgili mevcut öğretim programları da bu kapsamda güncellenecek. Son olarak ortak yürütülecek çalışmalarla okullarımızda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik yapay zeka teknolojilerinin ve uygulamalarının riskleri ve veri kullanım etiği ile ilgili bilgilendirme eğitimleri de düzenlenecek."

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yapay zeka konusunda atılan adımlara verecekleri destek için İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek
23 Mayıs 2019 19:46		 Yapay zeka ders oluyor
22 Mayıs 2019 07:05
'Matematik zorunlu değil' iddiası doğru çıkmadı
20 Mayıs 2019 14:44		 MEB'den 1,6 milyon çocuk için 'Dersi açık havada oyunla işle' çağrısı
20 Mayıs 2019 11:16
5 ders zorunlu olmaktan çıkarılıyor
19 Mayıs 2019 16:14		 İşte yeni dönemde lisede seçilecek dersler
18 Mayıs 2019 16:27
Üniversite sınavı 2024 yılında değişecek
18 Mayıs 2019 12:45		 Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni modeli açıkladı
18 Mayıs 2019 12:11
2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi
15 Mayıs 2019 15:56		 Bakan Selçuk açıkladı: Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak
15 Mayıs 2019 15:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - 'Fuatavni' duruşmaya gelmezse mal varlığına el konulacak11:21 - Gram altın 5 haftadır yükseliyor11:18 - Tüketici örgütlerinden 'kredi kartı aidatı'na düzenleme talebi11:15 - 'Bayram'da merdiven altı ürünler almayın!'11:13 - 'İstanbul maceraya atılamaz'11:12 - Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı11:10 - MEB 'eğitimde yapay zeka uygulamaları' için İTÜ ile el sıkıştı11:09 - Taksim Camisi'nin yıl sonunda açılması hedefleniyor11:01 - Millet bahçelerinin sayısı 60'a yükseltildi10:57 - Cannes Film Festivali'nden, TRT ortak yapımı filme ödül
10:42 - Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?10:10 - Kars'ta muvazzaf 5 asker FETÖ'den tutuklandı10:07 - Beyaz önlüklü askerlik10:02 - İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı09:41 - Bakan Soylu: Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim09:40 - Kara yollarında durum09:16 - Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı09:01 - İntihar etmek için dereye atladı, kendi imkanlarıyla çıkıp 112 Acil'i aradı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Melih Gökçek'ten 'lüks cip' açıklaması
Meral Akşener, 3 dönem kuralı esnetti
Yeni Şafak: Askerlik yasası ertelenmeli!
İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı
3 ilçe, haftaya yeniden sandık başına gidecek
Yıldırım'dan Saadet Partisi iftarına telgraf
Sözlüde yapılan yanlışlar ve ibretlik bir sınav
Polis çocuğu, babasının tabancasıyla oynarken kardeşini vurdu
Tatilin ilk günü hayatının son günü oldu
Darbenin izleri silindi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Necip fazil kısakürek 4
spor düşmanı yazarlar 2
Geçiştirilmek 2
taç olsan başıma takmayacağım 4
kusura bakarım 5
alışkanlık 1
Atsız 3
devlet başkanı bir portre değildir 1
Dadaloğlu 3
Çikolata kaplı çilek 2
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam