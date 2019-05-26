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Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı

 26 Mayıs 2019 11:12
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Kantin işletmecilerinin sorunları ATO'da mercek altına alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO), "Kantin İşletmecileri Sektörel İstişare" toplantısı düzenleyerek, bu alandaki sorunları ve çözüm önerilerini mercek altına aldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'nin düzenlediği toplantının açılış konuşmasını ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz yaptı.

Kantin işletmecilerinin hassas bir alanda, saygı duyulması gereken bir mesleği icra ettiğini belirten Yılmaz, ev dışında gıda tüketiminin yüzde 20'sinin karşılandığı kantinlerin fiziki koşullarının iyi ve hijyenik olması gerektiğine dikkati çekti.

Ailelerin evlatlarını, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için okul kantini işletmecilerine emanet ettiğini, kantinlerde ürün kalitesinden taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, çocukların sağlığını ilgilendiren alanlara azami dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sektörel sorunlara çözüm üretmek için ATO olarak çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Yılmaz, kantin işletmecilerinin sorunlarını da birlikte ele alacaklarını kaydetti. Yılmaz, "Kantin işletmecilerinin, anne ve baba gibi çocukları koruduğunun hissettirilebileceği sosyal projeler yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Kira artış oranlarındaki farklılıklar, kantin işletmelerinin yakın çevresine konulan yiyecek-içecek otomatları, işletmelerin birer yıllığına kiraya verilmesi, personel maliyetleri, gıda ürünleri ve ham madde ile elektrik birim fiyatlarındaki artışlar, toplantıda ele alınan konu başlıkları oldu.
Anadolu Ajansı
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